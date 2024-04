A cuánto ascenderá el monto de las jubilaciones en mayo

Sociedad Cómo obtener la constancia de CUIL desde la página web de Anses

Si a esa suma se le agrega un bono de $70.000 (esto es, de igual valor a los que el gobierno dispuso en marzo y abril), el total a percibir por jubiladas y jubilados de la mínima será de $260.124,17, que será a su vez 7,81% superior al haber total percibido en abril. La diferencia entre el 11 y el 7,81% se debe a que de mantenerse fijo el monto del bono, su incidencia sobre el ingreso total será cada vez menor.El Gobierno no ha dicho aún si pagará bono en mayo ni de cuánto sería, pero la presunción -dado el énfasis en mantener equilibrio o superávit en las cuentas públicas- es que se repetirá el valor de 70.000 pesos. En primer lugar, porque de no haber bono la mayoría de los jubilados cobrarían en mayo menos que en abril.Cuando se conozca la inflación de abril, que las consultoras estiman a la baja, se podrán calcular los valores de junio. Y así sucesivamente, pues por decreto el gobierno dispuso que -amén de un plus inicial del 12,5%- desde este mes los haberes jubilatorios se ajusten mensualmente en base a la inflación del segundo mes previo.Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará comienzo este 17 de abril el cronograma para completar las jubilaciones y pensiones de abril, que para la mayoría de los perceptores de la mínima fue desdoblada (no así para aquellos que comiencen a cobrarla desde el jueves 18, que lo harán en un solo pago), por cuestiones administrativas.