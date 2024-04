El 59,3% de las exportaciones pyme a Brasil son producciones agroindustriales

Economía Empresarios agroalimentarios de Entre Ríos mostraron sus productos en Brasil

De acuerdo con la recopilación de datos, un total de 1630 pequeñas y medianas empresas argentinas incursionaron en el mercado brasileño, generando un valor total de exportaciones por US$ 1176 millones. Este flujo comercial representó un volumen de 1,1 millones de toneladas, con un valor promedio por tonelada alcanzando los US$ 1101.Este análisis subraya la relevancia de la agroindustria en las exportaciones hacia Brasil por parte de las pymes argentinas. Los datos revelan una marcada preferencia por parte del mercado brasileño por alimentos tanto sin procesar como procesados, lo que evidencia las oportunidades comerciales existentes en este sector, destacaron desde CAME.