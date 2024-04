Caputo afirmó que eliminarán los aranceles para la importación de fertilizantes

El ministro de Economía, Luis Caputo, le hizo un nuevo guiño al campo al adelantar que eliminará los aranceles aplicados a la urea y a las mezclas con nitrato de amonio, abaratando el costo de los fertilizantes.Según informó por la red social X, dichos aranceles se ubican en 5,4% y 3,6% respectivamente. Este anuncio se dio luego de comunicar hace 48 horas una reducción de aranceles para herbicidas."Esta medida implicará un impacto directo a los productores agropecuarios de todo el país y se suma a los beneficios generados por el ordenamiento de las variables económicas", planteó Caputo.Además, planteó que por las medidas que se tomaron en materia macroeconómica, el costo de los insumos bajó de US$ 830 (15 de febrero) a US$ 570, en la actualidad.A las puertas del inicio de la liquidación de la cosecha gruesa y ante la negativa de devaluar o quitar retenciones, el Gobierno busca de alguna manera darle señales al campo, de cara a la liquidación por un lado y a la siembra de la campaña de trigo por el otro, con mejoras en su estructura de costos a través de modificaciones quirúrgicas que achican costos de producción y mejoran el número final."Atentos a las necesidades del campo, y en aras de mejorar su competitividad" indica el post del Jefe del Palacio de Hacienda.El lunes había anunciado la baja en los herbicidas, aunque distintos dirigentes si bien reconocieron el gesto, cuestionaron el efecto real de la mejora. En este caso con los fertilizantes, el impacto puede que sea más significativo.Los productores pidieron una rebaja de las retenciones pensando en el trigo. Además, una entidad relacionada con este cultivo apuntó que los herbicidas no tenían impacto en la campaña fina. Fuente: (NA)