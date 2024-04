Gobierno confirmó que subirán el piso de Ganancias y que no habrá retroactividad

El ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno que encabeza Javier Milei trabaja en la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases, y aclaró que no será retroactivo.



"Vamos a incrementar la propuesta del piso de ganancias, lo está terminando de analizar el ministro de Economía a ver cómo impacta en la ley y el déficit cero", planteó Francos en una entrevista a Radio Rivadavia.



Asimismo, agregó: "Seguramente, el piso va a estar entre 1,2 y 2 millones, y las escalas se darán de manera progresiva".



Tras los debates surgidos sobre la posibilidad de cobrar de manera retroactiva el tributo durante los meses en los que se eximió del pago, Francos puntualizó que la ley tendrá un artículo que establecerá que "no es retroactivo al primer cuatrimestre del año".



"El decreto del ministro de Economía, Sergio Massa, cuando exime del Impuesto a las Ganancias le dice a los agentes de retención que no retengan el impuesto a los trabajadores en relación de dependencia y después se sancionó la ley. Cuando eso sucede, no se tiene en cuenta que eso se exime a partir del año 2024, entonces quedó pendiente el último trimestre del 2023. Es lo que vamos a resolver", reveló el funcionario nacional.



Vale recordar que fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el piso "tiene que ser razonable". En primera instancia, la restitución de la cuarta categoría (el momento no está totalmente definido), se podría ubicar "entre el $1.500.000 y los $2.000.000", había informado.