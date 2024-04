Milei explicó que no aplicó la “dolarización” por temor a un juicio político

El presidente Javier Milei explicó el motivo por el cual no aplicó todavía el plan original de dolarización, que prometió durante la campaña, y apuntó contra la política, durante una entrevista televisiva con la agencia internacional Bloomberg.El mandatario aseguró que tenían "una estrategia para dolarizar que era básicamente tomar los activos del Banco Central contra el Gobierno Nacional y esos títulos pasarlos a mercado, y después hacernos de dólares vendiendo esos títulos".De acuerdo a su visión, "esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos argentinos estaban en torno a los US$18 y ahora están en torno a los US$54. Por lo tanto, hubiera sido una muy exitosa gestión y hubiéramos podido hacerlo".Sin embargo, explicó que no fue posible llevar a cabo esa idea a raíz de que "con la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, que hubiera sido una operación a precios de mercado, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa".En ese sentido, puntualizó que "seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Por lo tanto, no es que no fuera factible hacerlo en términos técnicos, pero nosotros inferimos que, en términos políticos, la política iba a jugar sucio y efectivamente es lo que hace".Al respecto, apuntó a la oposición sosteniendo que "en su deshonestidad intelectual hubiera iniciado algún tipo de juicio político y hoy la historia sería distinta. Entonces nosotros frente a ese escenario emprendimos un ajuste fiscal sin precedentes en la historia de la humanidad". (NA)