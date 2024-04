Confirmaron cuándo empezará el pago a jubilados de la segunda cuota de haberes

El titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, informó este jueves queEsto significa que, en abril, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un primer pago de $ 134.445 brutos según el cronograma habitual. Será el mismo haber que en marzo. Luego, desde el 17 de abril se agregará el bono y el aumento por movilidad, para llevar la mínima a $ 171.283 más el bono de $ 70.000, para completar un ingreso total de $ 241.283.Según el calendario de abril de la ANSeS las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas que no superan el haber mínimo se pagan, según del número de terminación del DNI hasta 23 de abril, Y las jubilaciones y pensiones superiores al mínimo, entre el 24 y el 30 de abril.En esas fechasDurante su exposición en Diputados, De los Heros resaltó que el 87% del total de los titulares de jubilaciones otorgadas por moratoria, perciben el haber mínimo. Mientras subrayó que, de las personas con al menos 30 años de aportes, solo el 6% cobra la mínima.“Evidentemente, el proceso de achatamiento de la pirámide no es producto de la movilidad, sino de la otorgación de moratorias desde el 2005. Desde ese tiempo, hemos incorporado a 5 millones de personas que no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aportes”, indicó al respecto y cargó las tintas contra la política previsional de los gobiernos kirchneristas.En sentido contrario,"Las decisiones políticas del Gobierno tienen la convicción de otorgar fondos públicos para tratar de mejorar la situación desastrosa de los jubilados".En la comisión de Previsión Social, de los Heros dijo también que la ley actual “permite comprar aportes no realizados”, y a modo de ejemplo indicó que el promedio de aportes efectivos ante el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es de cinco años para las mujeres y en el caso de los hombres de nueve años, publica Clarín.“Debemos trabajar en consensos y poner en valor el esfuerzo que realizó el Gobierno nacional al proponer esta nueva movilidad jubilatoria″, concluyó.