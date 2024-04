El intercambio comercial con Brasil se aceleró en marzo

De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2324 millones en el tercer mes del año, un 14,5% inferior al valor obtenido en igual período de 2023, cuando había sido de U$S 2719 millones. Asimismo, el intercambio mejoró un 40,4% con respecto a febrero pasado, debido al fuerte incremento de las exportaciones en un 69,7% y de las importaciones en un 17,9%.



Las ventas argentinas a Brasil crecieron en marzo de 2024 un 2,8% con respecto a marzo de 2023 (se quebró la tendencia negativa luego de 11 meses consecutivos) al sumar U$S 1217 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1106 millones y mostraron una baja interanual del 27,9%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un superávit de U$S 111 millones.



El comercio entre ambos países acumula en el primer trimestre del año un saldo negativo para la Argentina por U$S 81 millones. Vale señalar que las exportaciones disminuyeron 7,4% en los primeros tres meses de 2024 con respecto a tres meses de 2023, mientras que las importaciones desde Brasil mermaron un 28,0% en el mismo período.



La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en marzo (2,8%) correspondió principalmente a la suba de vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales, productos hortícolas frescos y refrigerados y cebada no molida, mientras que la baja interanual de las importaciones argentinas (27,9%) se explicó principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, soja y mineral de hierro.



Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4583 millones) y Estados Unidos (U$S 3000 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 8376 millones) y Estados Unidos (U$S 3764 millones).



Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron un 14,8% en marzo de 2024 con respecto a igual mes de 2023, al pasar de U$S 32.823 millones a U$S 27.980 millones. Por su parte, las importaciones totales cayeron un 7,1% con respecto a las registradas hace un año (U$S 22.072 millones en 2023 vs. U$S 20.498 millones este año). De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —por vigésimo sexto mes consecutivo— en U$S 7482 millones, una situación semejante a la observada en marzo de 2023: en aquel mes el saldo había sido positivo en U$S 10.751 millones.



Las expectativas de mercado que relevó en marzo el Banco Central de Brasil mostraron números más elevados respecto al mes anterior en materia de crecimiento estimado para 2024 (1,89% contra 1,77%). La expectativa sobre la suba de precios anual se mantuvo estable en 3,75% (el mes anterior había sido de 3,76%). Asimismo, se espera que el nivel de tasa de interés Selic baje al 9,0% (1,75 puntos porcentuales menos que el valor actual).