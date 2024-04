Detectan más embarcaciones deportivas sin declarar

En la continuidad de los controles que lleva adelante la Administradora Tributaria (ATER) en diferentes localidades entrerrianas, este miércoles se dieron a conocer los resultados de un nuevo procedimiento realizado en Concepción del Uruguay, donde otras 385 embarcaciones deportivas fueron fiscalizadas y de las cuales el 41% presentaba irregularidades.



“Para que el sistema tributario sea más justo y equilibrado, estamos controlando y exigiendo donde tenemos que exigir; porque no es lo mismo el contribuyente que tiene la voluntad de pagar pero debe lidiar con las dificultades propias de este escenario macroeconómico adverso, que aquel que se considera por encima de la ley y evade aún pudiendo pagar. Este es el tipo de situaciones que no estamos dispuestos a permitir”, destacó el Administrador Jesús Korell



“El objetivo y el mensaje de estos operativos es muy claro. En materia tributaria, nadie puede manejarse por fuera de lo que indican las normas”, sentenció Korell.



Operativos y resultados



Tal como ocurrió semanas atrás en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú, en este operativo se procedió a la detección e inscripción de oficio de un grupo de 115 (29 por ciento) navíos deportivos no declarados y que por lo tanto no tributaban el impuesto provincial a los automotores.



Además, se intimaron a las dos guarderías náuticas fiscalizadas a que cumplan con las obligaciones de deberes formales adeudadas atento a que en su carácter de agentes informativos, están obligadas a remitir periódicamente información de las naves en guarda.



Actualmente en la provincia hay 57 guarderías náuticas declaradas y un parque náutico que apenas supera los 7000 navíos. Al respecto, desde el área de Fiscalización ratificaron que el nivel de informalidad es importante por lo que los operativos continuarán intensificándose de acuerdo con la normativa vigente.