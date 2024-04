Los precios de las principales categorías bovinas retrocedieron en marzo

Como ya es tradición mes a mes, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer los precios que arrojaron las principales categorías bovinas en los remates de hacienda en pie durante marzo.Estos números son producto de un trabajo minucioso que entrecruza los valores de los remates realizados por las distintas firmas consignatarias en las instalaciones de las sociedades rurales entrerrianas.Cabe recordar que, tanto en enero como en febrero, los precios alcanzados por la hacienda quedaron lejos de conseguir una recuperación, quedando muy por detrás de los que indicaba el índice inflacionario. Esta vez no sólo no se consiguió romper esa tendencia, sino que los números en promedio terminaron siendo negativos."Ni las copiosas lluvias sufridas en algunos departamentos que complicaron el arribo de hacienda a los remates lograron conseguir que la plaza saliera del estancamiento durante marzo y el promedio no sólo no acompañó la inflación, sino que retrocedió 1,68%", indicaron desde FARER, al tiempo que agregaron que "fue otro mes de calma, donde retrocedieron fuertemente las vacas de conserva y las vacas y sólo lograron esquivar la inclinación negativa las vaquillas y los novillitos".De este modo, dentro del estancamiento general las vaquillas saltaron 19,55% y los novillitos un 5,65%. En tanto, obtuvieron fuertes retrocesos las vacas conserva (- 18,37%); las vacas (- 10,33%) y las vacas con cría (- 5,73%). Por su parte, los novillos prácticamente mantuvieron los valores, con una baja del 0,52%.Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de marzo de 2024 fueron los siguientes: