Aseguran que son “relativamente buenos” los rindes de maíz en Entre Ríos

El ingeniero del proyecto regional agrícola del INTA, Juan Manuel Pautasso, indicó en Elonce que “se ha iniciado la cosecha de maíz la campaña tuvo muchas particularidades, entre ellas una siembra muy extendida en el tiempo. Debido a que no se registraban lluvias en septiembre, la siembra se demoró muchísimo y el grueso se implantó en octubre”.



Indicó que “no estamos teniendo los resultados esperados, por la plaga de la chicharrita”, pero “son rendimientos relativamente buenos ayudados por las lluvias, pero con peso de grano más liviano por efecto de esto”.



“El promedio es de 7.000 y 8.000 kilos por hectárea con un 30 por ciento de avance de la cosecha”, dijo Pautasso. En ese marco, aclaró que, en los lotes sembrados en forma tardía, las pérdidas pueden llegar hasta los 6.000 kilos por hectárea.



Destacó que las lluvias de los últimos meses “aseguran una acumulación de humedad en los suelos que será aprovechado por los cultivos de invierno”.



Asimismo, estimó que en el caso de la soja habrá buenos rendimientos, pero indicó que dependerá de que no llueva en exceso durante abril para que se pueda recolectar el grano y que no haya un deterioro en la calidad de los mismos.