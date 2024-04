Las prepagas asubirán casi 20% por un nuevo impuesto: sería retroactivo

Pese a las diversas cautelares que rigen contra el DNU de Javier Milei, las empresas de medicina prepaga se preparan para r un nuevo incremento en los planes a partir de abril debido a un nuevo impuesto que dispuso el gobierno actual. Se estima que las subas rondarán entre 16 y 19%. Representantes del sector cuestionan el nuevo tributo.La nueva carga tributaria es del 20% sobre los adicionales que paga un trabajador por un plan superador al que le ofrece su obra social. De acuerdo al sitio La Política Online, se estima que su aplicaciónEl destino del dinero recaudado por las empresas irá a parar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el cual tiene por fin garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) - es decir, las prestaciones mínimas - a todos los afiliados del sistema, además de compensar costos extraordinarios por prestaciones especiales o tratamientos complejos.Actualmente, las obras sociales sindicales (OSS) aportan un 15% al FSR. A partir de ahora, las prepagas deberán acompañar a las OSS con un aporte del 20%. Desde las compañías privadas de salud ponen en cuestión el nuevo tributo debido a que fue creado por un decreto y no a través del Congreso, como estipula la ley.Claudio Belocopitt, empresario del sector, manifestó su rechazo a la medida. "Más allá de que nosotros estamos de acuerdo con la desregulación y creemos que va a ser una ventaja para la gente, cuando leímos el decreto vimos una cuestión muy técnica que es que las obras sociales aportan a lo que se llama Fondo Solidario de Redistribución, el 15% si son sindicales y el 20% si son de dirección del aporte que perciben de los trabajadores", dijo en primer lugar en diálogo con el programa La ley de la selva de C5NA continuación, cargó contra el FSR, al que calificó como "un fondo que claramente no funciona" y pidió "a los periodistas y políticos a ver cómo funciona ese fondo", sembrando dudas sobre su utilidad."Creemos que Milei tiene que mirar esto porque va a contramano de lo que él piensa, porque estamos creando un fondo que vuelve a ser una caja gigante, que también lo va a manejar la casta, porque lo maneja la política, que ha funcionado pésimamente mal hasta ahora y que lo vamos a hacer mucho más grande y va a funcionar peor", señaló, y agregó que "creo que puede haber una buena intención y me gustaría que se discutiera técnicamente".Con el nuevo aumento, la medicina privada tendrá su cuarta suba consecutiva por encima de los dos dígitos. Este incremento se agrega a la de 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo.