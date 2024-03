Tarjeta Alimentar: de cuánto es el monto de abril

Quiénes pueden acceder a la Prestación Alimentar

Cómo es el calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar en abril



La Prestación Alimentar, antes conocida como Tarjeta Alimentar, es una herramienta de asistencia estatal dirigida a los sectores más vulnerables para la compra de alimentos y bebidas. Durante el mes de abril, se mantienen los valores que hubo los últimos dos meses, luego del aumento del 100 por ciento en febrero.Esta ayuda estatal actualmente es distribuida por el Ministerio de Capital Humano. El organismo encabezado por Sandra Pettovello hace un trabajo en conjunto con la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que se encarga de depositar el monto en la misma cuenta y fecha en que se abona la prestación principal. De esa forma, los beneficiarios de prestaciones sociales que pueden acceder a ella lo reciben de forma automática.Este mes, la Prestación Alimentar no cuenta con nuevos valores. Es decir, que se abonan los mismos montos del más anterior.De cuánto es la Prestación Alimentar para abril de 2024.• Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $44.000• Familias con un hijo: $44.000• Familias con dos hijos: $69.000• Familias con tres o más hijos: $91.000Para contar con este beneficio, el interesado debe cumplir con determinadas condiciones:• Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 14 años inclusive.• Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.• Tener hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.• Ser madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.Para cobrar esta prestación social no es necesario realizar ningún trámite específico, ya que se acredita de manera automática, luego de que la Anses realiza un cruce de información a partir de los datos del usuario y así evalúa si corresponde o no el otorgamiento de la Prestación Alimentar.Por eso, resulta elemental mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.Según la normativa oficial, la Prestación Alimentar consiste en una prestación de carácter dinerario orientada a la adquisición de alimentos, reviste carácter no remunerativo y se canaliza mediante una acreditación mensual de fondos a titulares, como un complemento al ingreso familiar para el acceso a los alimentos.La asignación se percibe automáticamente junto a la prestación social vinculada al mismo, ya sea la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva. Estas se cobran a partir del DNI, según el calendario de pagos elaborado por la Agencia Nacional de la Seguridad Social (Anses).A continuación, la fecha que cobrarán cada uno de los beneficiarios de esta ayuda estatal durante este mes:Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo• DNI terminados en 0: 10 de abril• DNI terminados en 1: 11 de abril• DNI terminados en 2: 12 de abril• DNI terminados en 3: 15 de abril• DNI terminados en 4: 16 de abril• DNI terminados en 5: 17 de abril• DNI terminados en 6: 18 de abril• DNI terminados en 7: 19 de abril• DNI terminados en 8: 22 de abril• DNI terminados en 9: 23 de abrilAsignación por Embarazo• DNI terminados en 0: 10 de abril• DNI terminados en 1: 11 de abril• DNI terminados en 2: 12 de abril• DNI terminados en 3: 15 de abril• DNI terminados en 4: 16 de abril• DNI terminados en 5: 17 de abril• DNI terminados en 6: 18 de abril• DNI terminados en 7: 19 de abril• DNI terminados en 8: 22 de abril• DNI terminados en 9: 23 de abrilPensiones No Contributivas• DNI terminados en 0 y 1: 3 de abril• DNI terminados en 2 y 3: 4 de abril• DNI terminados en 4 y 5: 5 de abril• DNI terminados en 6 y 7: 8 de abril• DNI terminados en 8 y 9: 9 de abril