Marzo tuvo la peor caída de ventas de autos 0 km: los motivos

el primer trimestre de 2024 acumuló un retroceso del 30,2%, a 84.261 vehículos.

En marzo, hubo 25.294 patentamientos, un 36,6% menos que en el mismo mes de 2024, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).Es la mayor caída que las ventas al público de autos nuevos registran en lo que va del año. Incluso, por encima del 33% que el mercado había retrocedido en enero, cuando la actividad de los concesionarios estuvo virtualmente paralizada por la falta de precios de los 0 km. Fue el peor enero en 20 años.Con los datos del mes pasado,"Más allá de que marzo finaliza con dos días hábiles menos, estas cifras indican que, claramente, tenemos un nuevo mercado, de oferta, en el que los concesionarios debemos ir en busca de los clientes, que han tenido un deterioro en su poder adquisitivo", describió Sebastián Beato, presidente de Acara.El dirigente, no obstante, identificó "algunos aspectos positivos", que le "dan la pauta de que la tendencia puede empezar a cambiar en el corto plazo": la estabilidad cambiaria, la aparición de líneas de financiamiento por parte de terminales y algunos bancos, y la desaceleración de la inflación. "Si se consolidan, vamos a meses de reactivación y, también, de crecimiento de los patentamientos y de la actividad en nuestros locales", agregó.El año pasado, el mercado automotor cerró con 449.438 patentamientos, un crecimiento del 10,2% contra 2022. Aunque lejos del récord (955.023 en 2013), Fue el punto más alto desde la pandemia. Para 2024, las automotrices proyectaban un mercado interno de 360.000 ventas, número que los concesionarios ajustaron a 340.000, bajo reserva de recalibrarlo incluso más a la baja con el correr de los primeros meses.Después del freno inicial de enero -estacionalmente, el mes más fuertes de ventas para el comercio automotor-, el mercado se retrajo 18,7% en febrero. Durante la primera quincena de marzo, ejecutivos de las terminales miraban la mitad llena del vaso, que mostraba que la caída se había recortado al 15%. Pero un incendio en la Dirección Nacional del Registro Automotor, ni bien comenzó la segunda quincena, hizo que los patentamientos que no hubiera patentamientos durante más de una semana.De no haber sido por ese incidente, el mercado habría cerrado con un rebaje en torno al esperado, más a tono con el optimismo que expresan en algunos fabricantes que, pese a las dificultades que tienen para producir, barajan un volumen cercano a las 380.000 unidades para fines de año.Por lo pronto, en el primer trimestre, Stellantis fue el fabricante de mayor volumen: 20.044 unidades, entre Fiat (11.734), Peugeot (8310), Jeep (3340), Citroën (2934) y DS (121). Segunda quedó Toyota (15.258) y tercera, el grupo Volkswagen: 12.045, entre VW (11.817) y Audi (228).El ranking de los más vendidos del primer trimestre1Fiat Cronos: 9629 unidades (38% menos que en el primer bimestre de 2023);2Peugeot 208: 7352 unidades (caída de 29,7%);3Toyota Hilux: 4916 unidades (caída de 33,5%);4Ford Ranger: 4764 unidades (caída de 24,6%);5VW Amarok: 4276 unidades (caída de 35,2%);6Toyota Yaris: 3865 unidades (crecimiento del 30%);7VW Taos: 3022 unidades (crecimiento del 3%);8Chevrolet Tracker: 2534 unidades (caída de 25,8%);9Toyota Corolla: 2266 unidades (misma cantidad que hace un año);10Toyota Corolla Cross: 2245 unidades (caída de 30,1%).Del top-10, hay siete modelos fabricados en el país (Cronos, 208, Hilux, Ranger, Amarok, Taos y Tracker) y tres en Brasil (Yaris, Corolla y Corolla Cross). (El Cronista)