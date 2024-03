Cayó más del 30% el precio de los autos por las bajas ventas

El precio de los autos comenzó a bajar en el marco de una fuerte caída en las ventas: en lo que va del año, en vehículos 0km cayeron más de 30%, según datos de patentamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).



En el mes de marzo dicho retroceso se profundizó, con una baja de ventas en relación al año anterior de casi 37%. En las concesionarias ya se pueden encontrar rebajas de hasta 25%.



Hace una semana varias marcas salieron a ofrecer planes de "tasa cero", pero por montos de entre cinco y 12 millones de pesos como máximo, para unidades cuyo precio de lista ronda entre 20 y 60 millones de pesos. Las pickups son las más afectadas Toyota avisó a sus concesionarias que en abril sostendrán los mismos precios que en febrero para la Hilux y en otras marcas hay rebajas en los mostradores.



Si se toman las estimaciones de consultoras privadas, la inflación acumulada en los dos meses transcurridos entre febrero y marzo rondaría el 26%: esa es, en los hechos, la rebaja de precios implícita que acaba de comunicar Toyota Argentina a su red de concesionarias.



Actualmente, las pickups son los modelos más propensos a las rebajas. La versión más económica de la Volkswagen Amarok, la 2.0 TDI de cabina doble, había quedado a comienzos de marzo a un precio de lista de 52 millones de pesos.



Para mediados de mes, cuando los clientes escaseaban, un conjunto de concesionarias comenzó a ofrecerlas a $47 millones, un 10% por debajo.



Otra pickup de fabricación local, la Renault Alaskan Comfort 4x2, está publicada a un precio de lista de 38,3 millones de pesos desde comienzos de marzo. Pero en varias concesionarias de la marca del rombo se la consigue por $34,7 millones. De nuevo, 10% por debajo del precio de lista. Recorte de personal y pocas ventas Renault anunció la baja de 270 contratos en su fábrica de Santa Isabel por la caída de ventas en el mercado interno. También Toyota abrió un programa de retiros voluntarios, si bien a causa de la caída de sus exportaciones, mientras que General Motors detuvo su producción dos semanas a causa del cepo cambiario.



Ese derrumbe de ventas comenzó prácticamente con los primeros días de enero, pero hasta entonces la situación era al revés; había compradores con dólares en la mano y las concesionarias no querían venderles, porque no tenían precio de reposición.



Pero una vez que el 25 de enero el Gobierno liberó los precios (llevó el piso de impuestos internos prácticamente al doble y de esa forma habilitó aumentos en los precios de lista), las terminales automotrices aplicaron aumentos que los compradores no convalidaron.



Ya acumulaban 40% desde fines de noviembre y con los aumentos de precios de fines de enero y comienzos de febrero algunos precios de lista llegaron al 100% de suba en poco más de dos meses.



Ahora, sucede lo opuesto: hace 60 días que las concesionarias están haciendo malabares para vender.



El modelo más vendido de 2023, el Fiat Cronos, sigue siendo el que encabeza el ranking de este año. Pero en lo que va del año sus ventas cayeron 38% contra el período enero-marzo de 2023.



El Cronos se vende sobre todo porque muchas unidades se siguen entregando como parte de los planes de ahorro previo que la gente compraba cuando no había autos. Pero si viene alguien a pagarlo al contado, le hacemos entre 10% y 12% de rebaja", agregó otro concesionario de la marca. El impacto en los autos usados También están cayendo, pero en menor proporción, la cotización de los usados. A diferencia del mercado de los cero kilómetro, donde las concesionarias tienen metas de ventas acordadas con las terminales automotrices, en las agencias de usados el precio de venta lo convalida el dueño de la agencia.



"Nadie va a tomar un modelo usado al precio que hoy lo cotiza el seguro o la patente, porque son precios que se acercan muchísimo a la cotización real un cero kilómetro", dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).



"Todavía hay un tironeo con los clientes que nos acercan sus unidades. Pero claramente los usados van a tener que acomodarse también a la baja", advirtió. (Ámbito)