Pymes reclamaron al Gobierno medidas de alivio fiscal para incentivar el consumo

El escrito plantea las principales problemáticas que afectan a la economía real de todos los sectores de la producción pyme y fue presentado por el presidente de la entidad, Alfredo González, junto con el secretario general, Ricardo Diab, y el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios, Vicente Lourenz.“Las pymes buscamos alivio de la carga tributaria y de los costos laborales no salariales, acceso al mercado de cambios, un apuntalamiento del mercado interno, transparencia en las comisiones de las tarjetas de crédito y débito y un nuevo acuerdo fiscal”, manifestó González frente a los funcionarios del Palacio de Hacienda.Entre las medidas que indicó CAME, figuran: el incremento y extensión del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de contribuciones patronales; modificar el régimen de exclusión del régimen de retención, percepción y/o de pagos a cuenta de IVA; régimen de facilidades de pago para la regularización de deudas ante la AFIP y actualización de los mínimos no imponibles para el pago de contribuciones laborales.También, la posibilidad de tener acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones; impulsar el “Programa Compre en PyMEs”; línea de créditos para impulsar el consumo para complementar el Programa Cuota Simple; actualización de escalas del monotributo y transparentar las comisiones que hoy está obligado a soportar el comerciante, utilizando distintas plataformas para poder realizar y/o cobrar sus ventas.Otra de las cuestiones que solicitaron está relacionada a la posibilidad de impulsar un nuevo acuerdo fiscal, a través de los Ministerios de Economía y del Interior, con el objetivo de reducir o eliminar los regímenes de retención y percepción del impuesto a los ingresos brutos, “que genera saldos a favor de imposible recupero por ser extraña jurisdicción”.Por su parte, el secretario de Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra aseguró que el Gobierno nacional anunciará en los próximos días acciones que atienden el reclamo de CAME.“Además, habrá novedades de índole financiero dirigidas específicamente a las pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina”, garantizó el funcionario.