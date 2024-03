La inflación de marzo estaría levemente por debajo de la de febrero

La consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto ubica la inflación de marzo en un 13,1% mensual una décima por debajo del resultado de febrero.



El relevamiento de Eco Go mide una inflación de alimentos para marzo de 11,2%, una inflación del rubro vivienda del 20,3%, afectada por las tarifas y del rubro educación del 32,1%, siendo un mes especialmente estacional con el reinicio del ciclo lectivo.



Rocío Bisang economista de la consultora dijo a Noticias Argentinas que el mes vino "relativamente tranquilo en términos de inflación".



"Si bien era un mes que originalmente se preveía alto por su propia estacionalidad y la corrección de precios relativos, la postergación de los aumentos en las tarifas de gas hizo que finalmente el numero fuera menor al esperado, aunque todavía se mantiene en niveles elevados", concluyó.



Por su parte, desde la Fundación Libertad y Progreso, el IPC LyP arrojó un aumento de 10,6% en marzo, desacelerándose 2,6 puntos porcentuales respecto a la medición oficial de febrero (13,2%).



De esta manera, en el primer trimestre del año el IPC acumula una suba de 51,1%. "La variación interanual alcanza el 286,4%, llegando a su valor más alto desde marzo de 1991", destacaron. .



En el devenir del mes, observaron que la primera semana de marzo se presentó una suba de 5,2% donde impactó el incremento de los regulados. En particular, se presentaron subas en las tarifas eléctricas y se hicieron sentir la actualización de cuotas de colegios.



En la segunda semana se desaceleró al 1,6% y en la tercera se alcanzó un mínimo de 0,8%, la medición más baja desde octubre. Finalmente, la última semana del mes se aceleró hasta el 1,4%.



"Es importante resaltar que la desaceleración del IPC de marzo se da en un mes donde la estacionalidad suele jugar en contra. Sin embargo, como se ha desacelerado fuertemente la depreciación de nuestra moneda, esto ha permitido más que compensar el efecto estacional", detallaron desde Libertad y Progreso.



Por su parte, desde C&T, María Castiglioni, economista y directora de la consultora, expresó: "Estamos viendo que efectivamente lo que es la inflación núcleo, sacando precios estacionales y los regulados, los valores están moviéndose abajo el 10% mensual. Probablemente la inflación esté en 13% a fines de marzo con una tendencia a la baja. Hay que pensar que marzo es un mes muy fuerte por el aumento de educación muy marcado y el efecto de las tarifas de luz".



Desde la consultora explicaron que para la región GBA muestran para marzo que, después de un arranque de mes con fuertes subas, especialmente por educación, electricidad y prepagas, hubo una fuerte desaceleración a partir de la segunda semana, especialmente en alimentos y bebidas y productos para el hogar: equipamiento, herramientas, productos de limpieza y artículos de tocador, entre lo más relevante.



El próximo 12 de abril, el INDEC dará a conocer el índice oficial de inflación de marzo.