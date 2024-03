Feriado: cómo funcionarán los bancos este fin de semana largo

Aunque el jueves 28 no es considerado un feriado oficial (día no laborable),

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que todos los bancos del país permanecerán cerrados durante seis días consecutivos por los feriados nacionales de Semana Santa, el feriado puente y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país, lo que podría generar inconvenientes para quienes necesiten realizar operaciones presenciales.También estarán suspendidas la toma de rescates y suscripciones de todos los Fondos Comunes de Inversión durante esas fechas, y no habrá operaciones de mercado debido a la falta de clearing bancario.El último día hábil para los bancos de marzo es el miércoles 27, y las actividades bancarias se retomarán el miércoles 3 de abril en horarios habituales.Cómo será la operación bancaria, qué días estarán cerrados los bancos y cómo operar. Hasta cuándo se armar, esta semana, un plazo fijo, o constituir o rescatar un Fondo Común de Inversión, o comprar moneda extranjera."Son una de las opciones de inversión más utilizadas por los ahorristas de perfil conservador ya que cuentan con posibilidad de rescate en el día. Es una herramienta cuyo uso crece constantemente, porque si bien ofrece un interés por debajo de un plazo fijo, no requiere inmovilizar el dinero durante 30 días", explican desde el Banco Provincia.Y al respecto aclaran: "la suscripción o el rescate de fondos son muy fáciles de realizar" y se pueden armar hasta el miércoles 27 de marzo, a las 16 horas. Desde el homebanking de la entidad se debe seguir la ruta Inversiones/Fondos Comunes, elegir Suscripción o Rescate de fondos y seguir los pasos propuestos. La operatoria se vuelve a iniciar el miércoles 3 de abril tras los feriados.Para la compra o venta de moneda extranjera, los clientes de las entidades bancarias deben ingresar al homebanking su entidad a través del menú Inversiones, solapa Moneda Extranjera. Y esta semana tendrán tiempo para operar hasta el miércoles 27 en el horario de 10 a 15.En tanto, el jueves 28 y viernes 29 de marzo los mercados permanecerán cerrados por ser feriados por Semana Santa y recién retomarán su operatoria el miércoles 3 de abril tras los feriados mencionados.Importante: a través de homebanking, podes comprar hasta un monto máximo mensual de US$ 200 siempre y cuando estés autorizado por el Banco Central. Esta operación está gravada por el Impuesto PAIS (30%) y se realiza una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias.Es un instrumento de inversión de bajo riesgo, que puede realizarse a un plazo mínimo de 30 días y desde un monto inicial de 1.000 pesos. Actualmente, la mayoría de las entidades ofrecen una tasa nominal anual (TNA) del 70%, aunque algunas dan el 71, el 74 y hasta el 77%, lo que se traduce en un interés mensual que va entre el 5,83 y el 6,41%.Aquellas personas que desean invertir en un instrumento de este tipo, habitualmente, tienen la posibilidad de operarlo desde el homebanking desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas. En la puerta del feriado, cabe recordar que el plazo es hasta el miércoles 27 de marzo, a las 21 horas. Luego el mercado queda cerrado hasta su reapertura el miércoles 3 de abril.Se pueden comparar y vender acciones ingresando a cada entidad y buscando la solapa Inversiones y seleccionar la cuenta desde la cual operar los fondos para luego seguir los pasos propuestos. Sólo días hábiles de 8 a 17 horas, razón por la cual en este caso del miércoles a las 17 horas y hasta el próximo miércoles a las 8 no se podrá.Los bancos públicos y privados que operan en la provincia de Buenos Aires cambiarán el horario de atención a partir del próximo miércoles 3 de abril, luego del fin de semana extralargo.A partir del próximo miércoles quedará atrás el “horario de verano” de 8 a 13 para atención al público, para retomar la franja de 10 a 15, según indicó el gremio La Bancaria.La modificación, firmada por decreto por el gobierno bonaerense de acuerdo a los lineamientos sindicales, estableció que entre el 21 de noviembre de 2023 y el 29 de marzo de 2024, “el personal cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes de 7.45 a 15.15 horas, debiendo destinarse como horario de atención al público el comprendido entre las 8.00 y las 13.00 horas”.Al caducar el periodo, la medida que, regirá desde el 1º de abril, finalmente afectará a los clientes bonaerenses a partir del 3 de abril, luego de seis días sin atención bancaria presencial.