Volvieron a bajar las tasas de los plazos fijos: los bancos que más pagan

El 12 de marzo el Banco Central tomó la decisión de bajar 30 puntos (de 110% a 80%) la tasa de política monetaria que le pagaba a los bancos por los pases pasivos y liberó las tasas mínimas que debían pagar los bancos a los ahorristas.Desde ese momento las tasas de interés que pagaban los bancos por los plazos fijos han bajado más de 40 puntos en unos días y se siguen registrando bajas hasta hoy acomodando la operatoria al negocio bancario, que necesita pagar una tasas menor a los ahorristas que la que percibe por sus inversiones, para no tener un spread negativo algo ilógico para el negocio bancario y poco sostenible en el tiempo.La mayoría de los bancos comerciales dejaron de pagar tasas que estaban por encima del 110% anual para estacionarse primero en la zona de 75% y en la última semana los principales bancos comerciales del país la volvieron a retocar hasta el orden del 70%.Esto significa que la tasa efectiva mensual que pagan por mes, que hoy esta en el nivel de 5,75% promedio, pierde contra una inflación que en marzo, según los analistas estará en línea con lo que fue febrero, un 13%. Es decir, una tasa real negativa, por la que se pierden mensualmente más de 6 puntos porcentuales de poder de compra.El Gobierno viene llevando adelante una política de tasas de interés a la baja y muy negativa en términos reales con el objetivo de licuar los stocks de pesos en manos de la gente, como una forma de que no puedan correr al dólar ante una posible liberación del cepo y con el fin de esterilizar la base monetaria. De esta manera se hace casi imposible encontrar inversiones que al menos mantenga el poder de compra, sin correr grandes riesgos y teniendo en cuenta no complejizar la operatoria para ahorristas.Pero hay algunos bancos que pagan una tasa un poco mejor que otros. Por ejemplo, según la información que recopila el Banco Central de la República Argentina, el Banco del Sol paga una tasa de interés anual de 75%, al igual que el Banco Meridian. En tanto el Banco CMF paga 74% y el de Tierra del Fuego 73%.Luego, la mayoría de los bancos comerciales, entre los que se encuentran los 10 bancos que concentran el mayor peso de los depósitos de la gente, ya colocaron las tasas en el 70% anual, salvo el Banco Macro que paga el 71%.