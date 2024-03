La autoridad monetaria volvió a comprar dólares en el mercado de contado y se hizo con otros 77 millones de la moneda estadounidense. En marzo lleva comprados US$ 2.855 millones y desde diciembre acumula US$ 11.347 millones. En una jornada con poco volumen se mantuvo comprador.



No obstante, las reservas bajaron este martes 616 millones de dólares y volvieron por debajo de la línea de los USD 28.000 millones.



Según fuentes del Central, se abonó cuotas a organismos multilaterales "asociados con el cierre del trimestre".



De esta manera el nivel de reservas brutas a un día de cerrar el mes de marzo se encuentra en US$ 27.645 millones, unos 960 millones por encima del 28 de febrero y US$6.437 millones por encima del nivel del 10 de diciembre de inicio de gobierno.