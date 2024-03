Habrá un nuevo decreto en relación a la jubilación mínima: qué pasa con el bono

El Ministerio de Economía aclaró que habrá un nuevo decreto en relación a la jubilación mínima, modificando la norma del jueves pasado en relación al bono de $ 70.000.En relación con diciembre, el aumento acumulado de los ingresos de los haberes mínimos incluyendo el bono hasta abril sería del 50% ($ 241.215 vs. $ 160.713) frente a una inflación del orden del 71% (36,6% enero-febrero más 14% estimado en marzo más 10% en abril).Y respecto a abril 2023, el haber mínimo con el bono subiría al 227% también inferior a la inflación interanual del próximo mes que podría rondar el 300%.El aumento del tope, con el nuevo decreto, impacta en las cuentas públicas (en relación al mantenimiento del tope en $ 204.445) porque incide sobre 5 millones de personas.Según el abogado Ariel Samana, en abril los haberes de la mínima serán los siguientes.En lugar de integrar el bono al haber corriente, el Gobierno buscaría ir licuando el peso del haber mínimo en el total de los ingresos de las jubilaciones y pensiones que perciben ese adicional. Y, por otro lado, eso reduciría el achatamiento de la pirámide previsional que se produjo por la aparición de los bonos y los aumentos diferenciales entre los haberes mínimos y el resto, publica el diarioSegún Economía, como adelanto, en abril, los haberes van a recibir la inflación de febrero (13,2%) más el 12,5%, y en mayo recibirán la inflación de marzo.” En junio recibirán el IPC de abril y si el aumento acumulado es menor al que resulta de la fórmula actual, se compensa la diferencia. Si es mayor, no se descuenta y no hay compensación”Luego en julio se abonará la variación del IPC de mayo y en agosto el Índice de inflación de junio y así sucesivamente. No habrá aumentos si mejora el salario real o si crece la economía. En consecuencia hacia delante, no hay una recuperación de los haberes en relación a la pérdida de los últimos 7 años.