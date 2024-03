Jubilaciones: a cuánto subirán desde abril y qué pasará con el bono

¿Cuánto cobrarán jubilados y pensionados desde abril 2024?

¿Cómo impactará el DNU en las jubilaciones?

Lascomenzarán a subir desde abril, por la decisión del Gobierno de implementar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que mejore esos ingresos.En ese marco, las jubilaciones y pensiones tendrían en abril un aumento delpara quienes cobran los haberes mínimos y delpara el resto.Se aplicaría, sin más, el último dato publicado delque da a conocer cada mitad de mes el Indec. Por ejemplo, como el ente estadístico publica los datos de inflación de febrero a mitad de marzo, para el haber de abril debería aplicarse ese guarismo, que fue del 13,2 por ciento. Así, con cada mensualidad, se aplicaría la inflación del antepenúltimo mes o, lo que es lo mismo, el último dato oficial.De esa manera, en abril el haber mínimo pasará a ser de $171.215 que, más los $70.000 del bono, sumaría. Dicha cifra representa un incremento del 18%.Sobre los 7,4 millones de jubilados y pensionados, quienes cobrarán los haberes mínimos con bonos poco más de cinco millones.En lugar de integrar el bono al haber corriente, con esta decisión el Gobierno buscaría ir licuando el peso del haber mínimo en el total de los ingresos de las jubilaciones y pensiones que perciben ese adicional.El DNU modificará parte del decreto N° 268/2024 publicado el pasado jueves en el Boletín Oficial, por el que el Gobierno prorrogó para el mes de abril el bono de $70.000 que se había cobrado en marzo junto con el tope para cobrarlo. Ese decreto estableció que el bono se aplicaría para las jubilaciones de hasta $204.445 mensuales.Así, si no se modifica ese tope, el bono para los haberes mínimos en lugar de $70.000, sería de apenas $33.230 (tope del $204.445 menos los $ 171.215 del nuevo haber mínimo) y esos jubilados no tendrían ningún incremento en abril.En relación con diciembre, el aumento acumulado de los ingresos de los haberes mínimos sería del 50% y del 62% para el resto, frente a una inflación del orden del 71% (36,6% enero-febrero más 14% estimado en marzo más 10% en abril).Por la pérdida que tuvieron los jubilados frente a la inflación en diciembre y primeros meses de 2024 que el aumento de marzo (27,18%) no llegó a cubrir, el incremento de los haberes debería ascender al 25% en abril y sumar la inflación de febrero (13,2%), es decir, un aumento del 41,5%, incluyendo al bono.