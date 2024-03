Cuánto cuesta hoy “poner en la calle” un 0km

Los gastos extra para un 0km

Cuánto cuesta sacar a la calle un 0km

Cuando arrecia la inflación todo aquel que tiene un excedente en su renta busca refugios. Podría decirse que existen, al menos en la Argentina, dos tipos de conducta: la de aquellos que intentan salvaguardar y expandir su capital en el mercado financiero, y los que prefieren invertir en bienes durables como propiedades inmuebles o vehículos.El foco, en este caso, estará puesto en los que han decidido adquirir un auto 0 kilómetro como una manera de mantener el valor de sus ahorros ante el efecto corrosivo del proceso inflacionario. Quienes den ese paso deberán saber que, además del precio del rodado, tendrán que hacerle frente a una serie de gastos tales como el patentamiento, el flete, la documentación, el seguro, el garage –en caso de ser necesario- y el service de los 10.000 kilómetros.Como punto de referencia del análisis tomaremos los autos más vendidos en la Argentina durante 2023, es decir el Fiat Cronos y el Peugeot 208, ambos del Grupo Stellantis. En el primer caso, el tope de gama es el Precision GSE 1.3 ($ 24.700.000), mientras que la versión más accesible es el GSE Like 1.3 a $19.864.000.En cuanto al Peugeot 208, el tope de gama es el Feline Tiptronic 1.6 que se vende en concesionarias a precio de lista a $27.258.000. La versión más económica es el New Like 1.2, a $20.223.000.Primer detalle: existen oportunidades en medio del desconcierto. Entrar a una concesionaria de autos 0 kilómetro hoy en día implica toparse con cuatro vendedores sentados detrás del escritorio con los brazos cruzados. Rostros abúlicos, gestos de preocupación. Las ventas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), cayeron 18,7% en febrero en términos interanuales, y un 27% con respecto a enero del mismo año.De allí que en medio de este escenario recesivo es común que las concesionarias bajen en hasta $5 millones el precio de las unidades con respecto a lo que figura en la lista. Ir a comprar, plata en mano, por supuesto que allana el camino. “Los valores de los autos casi que se duplicaron desde diciembre. Antes entregabas tu auto usado, algo de dinero para los papeles, y te llevabas el 0 kilómetro. Ahora tenés que entregar tu auto, otro auto más y plata encima”, cuenta un vendedor.Una vez adquirido el vehículo 0 kilómetro en la concesionaria, el paso siguiente es el patentamiento. Las agencias cobran el 8% del valor del auto, lo que en el caso del Peugeot 208 Feline implicaría la necesidad de erogar $ 2.180.000 más. El monto incluye también los formularios y el inevitable papeleo burocrático.Parte de la carga impositiva también se encuentra comprendida dentro del 8% que se cobra bajo la nomenclatura de patentamiento. Por ejemplo, el 3% del Impuesto a los sellos forma parte de esos $2.000.000 que deberán pagarse para salir a circular por las calles.De acuerdo a lo informado por las agencias oficiales, el flete tiene un costo de $200.000, aunque su precio puede variar de acuerdo a las distancias que se deban recorrer.Requisito indispensable, por otra parte, es el de contratar un seguro. Allí la diversidad es amplia de acuerdo a las coberturas y el nivel de prestigio de las compañías. Para el tope de gama, por ejemplo el Fiat Cronos Precision GSE 1.3, la modalidad Todo Riesgo oscila entre los $80.000 y $150.000 mensuales.El servicio incluye responsabilidad civil; asistencia mecánica y remolque sin límites; reposición del 0 km; daños, incendio y robo total; robo e incendio parcial; cerraduras y cristales laterales; luneta y parabrisas; daños por granizo sin límite; daños parciales por accidente con franquicia de $1.170.000. Terceros completo ronda los $ 50.000 y cubre los mismos puntos anteriores, con límite de $1.600.000 para el daño en granizo.En el caso de las versiones más económicas, como puede ser el Fiat Cronos GSE Like 1.3, el seguro Todo Riesgo cuesta entre $70.000 y $150.000. Incluye responsabilidad civil; asistencia mecánica y remolque todas las veces que necesites; reposición del 0 km; daños, incendio y robo total; robo e incendio parcial; cerraduras y cristales laterales; luneta y parabrisas; daños por granizo sin límite y daños parciales por accidente con franquicia de $1.170.000. En el caso de Terceros Completo, el precio promedio es de $50.000 e incluye todos los puntos anteriores, con daños por granizo con un tope de $1.600.000.Ejemplo para un Peugeot 208 Feline (tope de gama)Precio de lista: $27.258.000Patentamiento (incluido el impuesto a los sellos del 3%): $2.180.000 (un 8% del valor del 0km)Flete: $200.000 (puede variar según la distancia)Seguro: $80.000/$150.000 mensuales (todo riesgo)