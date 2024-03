Electricidad: cómo buscan evitar “el golpe de gracia a la economía" en Concordia

Instituciones de Concordia conformaron una mesa de acción interinstitucional permanente, ante el incremento de las facturas del servicio eléctrico, y exigen cinco puntos esenciales"Si hay un tema reiterado en las últimas décadas en Concordia y la región, es el tema de la tarifa eléctrica. Muy lejos quedó aquel anhelo de una represa hidroeléctrica que proveyera de energía limpia y barata a una región industrializada, con pleno empleo y de las más pujantes de Argentina. Hoy Concordia se sume en la, ocupa los primeros puestos en los rankings dedel INDEC y paga una de las tarifas energéticas más altas del país", precisaron en un texto que lleva la firma conjunta de varias instituciones.Seguidamente, añadieron: "El problema surge cuando, en un contexto dese toman este tipo de medidas sin revisar anteriormente en que se ha transformado la factura de electricidad, que ha pasado de ser la cuenta a pagar por lo consumido a"Esto se suma al hecho de que, fundamentado en los, se aplicaron soluciones en el cuadro tarifario para darles viabilidad a las distribuidoras que no se retrotrajeron cuando este valor se fue normalizando. Esto hizo que, por ejemplo, el Valor Agregado de Distribución (VAD) subiera exponencialmente en las últimas décadas sin retrotraerse en ningún momento a pesar del aumento de la energía", consideraron."Todo esto sumado a, con porcentajes abusivos y fórmulas de cálculo injustas y contrarias a la lógica", manifestaron y sumaron que "es por estas razones es que si bien el valor de la energía es el mismo en todo el país,"Concordia y la Región de Salto Grande lucharon por un sueño: general su propia energía eléctrica para abastecer su constante crecimiento. El proyecto de la represa no fue “implantado” por el poder central: fue una lucha de décadas de la región. Así quedó nuestra hermana ciudad de Federación sepultada definitivamente bajo el agua, con sus habitantes cambiando sus hogares por simples viviendas uniformes en un lugar inhóspito y aguas abajo perdimos la belleza de nuestras costas y la arena de sus playas en manos de una erosión descontrolada, el atractivo turístico y cultural de los rápidos de Salto Grande a cambio de convivir con 30 metros de agua sobre nuestras cabezas y siendo la variable de ajuste a inundar al momento de proteger la presa", remarcaron.Estos son los puntos que requieren que gobernantes municipales, provinciales y nacionales atiendan "de forma urgente":1- Factura de electricidad “limpia”, sin cargos ni cobros coercitivos.2- Modificación profunda del cuadro tarifario provincial.3- Disminución y/o eliminación de tasas e impuestos nacionales y provinciales.4- Pagar a Salto Grande por su energía lo mismo que a las generadoras privadas.5- Transformar las regalías de Salto Grande en energía que sea brindada como beneficio directo a la población de la región"."No puede haber JUSTICIA en una medida, si los perjudicados somos siempre los mismos: los ciudadanos que con nuestro esfuerzo sostenemos el funcionamiento de la ciudad, la provincia y la nación. Concordia no va a salir de la pobreza, el atraso y la involución productiva sin tarifas lógicas y JUSTAS que hagan a su economía competitiva", concluyeron.Asociación para el Desarrollo de Concordia.Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la Región.Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia.Asociación Concordiense de Trabajadores Independientes de Turismo.Amigos de la Peatonal.Cámara de Mayoristas y Afines de Concordia.Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación Concordia.Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos Delegación Concordia.Círculo de Farmacéuticos de Concordia.Colegio de la Abogacía Sección Concordia.