Autos: Por la caída de las ventas, vuelve la financiación con tasa 0%

Durante febrero, se financiaron en Argentina unos 14.469 vehículos, 61,1% de ellos fueron vehículos nuevos y el restante 38,9% fueron transferencias de usados, según informó ACARA.



En conjunto, el mes pasado se registraron 14,8% menos operaciones que en enero, pero también 20,4% menos operaciones que en febrero 2023. Las prendas con usados fueron las que cayeron con más ímeptu (-23% a/a) lo que representa un dato importante ya que las transferencias se redujeron solo 4,9% en la misma comparación.



Las prendas sobre 0km, por su parte, se contrajeron 18,6% a/a, en línea con los patentamientos, que se redujeron 17,9% en febrero vs febrero 2023.



La venta de autos seguirá con números negativos también en marzo. En este escenario, las automotrices reaccionaron rápidamente y lo primero que hicieron fue retomar viejas herramientas para incentivar al cliente con el financiamiento de los 0km, algo que durante el año pasado no fue necesario en un mercado con más demanda que oferta.



Las estrategias de las líderes van por el mismo camino: créditos a 12 meses con tasa 0% en pesos. Claro que, con el alto precio de los autos, todavía hay que tener un resto importante en el bolsillo para acceder a una unidad, pero no deja de ser una propuesta tentadora teniendo en cuenta que se puede ganarle a la inflación con el pago en un año.



Entre las marcas que salieron más rápido a promocionar sus estrategias se encuentran Volkswagen, Renault y Fiat, aunque ingresando a las web de marcas como Ford, también hay opciones a medida para todos los gustos.



La propuesta de Volkswagen

La marca alemana eligió cinco vehículos para financiar. Son las camionetas Amarok y Saveiro; y los SUV Taos, Nivus y T-Cross.



La propuesta consiste en un financiamiento con tasa 0% a 12 o 18 meses. El plan está acompañado por un seguro todo riesgo por 6 meses, al valor de terceros completo junto a la compañía Zurich.



En el caso de la camioneta, es la versión de Amarok V6. Se puede optar por una Tasa 0% a 18 cuotas con un tope de financiación de 12.000.000 de pesos. También se ofrece el sistema UVA, en 18 cuotas, que permite financiar hasta el 50% del valor de la pick up, en cualquiera de sus niveles de equipamiento. El precio de las versiones V6 arranca en 60.009.600 pesos.



Renault

La propuesta de Renault engloba a los autos de producción nacional, entre ellos, Alaskan, Duster, Sandero, Logan, Stepway y Kangoo Express. A través de Mobilize Financial Services, ofrece una financiación de hasta $10.000.000 a tasa 0 por ciento.



Entre las propuestas se encuentran un plan para adquirir un 0km en cuotas fijas a tasa 0%, financiando hasta $7.000.000 para Sandero, Logan y Stepway y de hasta $10.000.000 para los modelos Kangoo, Alaskan y Oroch.



Fiat

La propuesta de Renault engloba a los autos de producción nacional, entre ellos, Alaskan, Duster, Sandero, Logan, Stepway y Kangoo Express. A través de Mobilize Financial Services, ofrece una financiación de hasta $10.000.000 a tasa 0 por ciento.



Entre las propuestas se encuentran un plan para adquirir un 0km en cuotas fijas a tasa 0%, financiando hasta $7.000.000 para Sandero, Logan y Stepway y de hasta $10.000.000 para los modelos Kangoo, Alaskan y Oroch. (Fuente: Ambito)