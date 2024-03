Aumentarán los combustibles en el país: cuándo será y cómo quedarían en Paraná

Combustibles: cuánto cuesta el litro hoy en Paraná

Cuánto cuesta llenar el tanque de un auto en marzo del 2024

A cuánto subirán los combustibles desde abril

Combustibles: cuánto podría costar el litro en YPF de Paraná

Preocupación de los estacioneros

Los precios de los combustibles volverán a subir casi 5% a partir del primero de abril en todas las estaciones de servicio del país, lo que genera preocupación en los empresarios estacioneros, que advirtieron por una fuerte caída de ventas en los surtidores., que según decidió el Gobierno nacional, deben ajustarse mensualmente hasta ponerse al día.Para ello, se dispuso un esquema de traslado de los cargos tributarios pendientes desde el tercer trimestre de 2021 hasta el mismo período de 2023., deben poner en marcha un nuevo esquema de actualización del ICL y IDC., por lo que el resto del aumento fue por la suba de los biocombustibles, la variación del tipo de cambio y el precio del crudo internacional., pero no se descarta que por al encarecimiento de los biocombustibles, la devaluación mensual del 2% o la escalada del crudo internacional llegue a 9% en promedio.En ese caso, fuentes del Gobierno admitieron ante Energy Report que podrían postergar o escalonar la actualización de abril para junio, con el objetivo de contener la inflación. Esa medida está en estudio y se resolverá en la víspera de Pascuas.Si nos basamos en los modelos más vendidos de la Argentina en la actualidad, podemos calcular que, por ejemplo, que llenar el tanque de combustible de 45 litros, que equivale a un automóvil de tamaño mediano, cuesta $ 41.535, con nafta súper. Ahora, si se le carga nafta Infinia Premium, el valor escala a 49.905 pesos.En tanto para una camioneta de tipo Pick Up, pongamos de ejemplo una Toyota Hilux, que equipa motores gasoleros y requieren el diésel de mayor calidad. Teniendo en cuenta que en su tanque entran hasta 80 litros, la recarga puede demandar $94.480. El cálculo vale también para la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger, que tienen la misma capacidad en sus tanques (80 L).Considerando un automóvil con un tanque de combustible de menor tamaño, de 30 litros, el valor de la nafta súper, sería de $27.690. En tanto llenar un tanque con nafta Premium tiene un valor de 33.270 pesos.Según lo analizado parapor el licenciado en administración y especialista en combustibles Cristian Bergmann, los impuestos,En base a los precios vigentes del litro de nafta súper de YPF en Paraná ($923), representará un aumento del 4,2% por litro vendido, o sea, unos $38,76. En el caso del Gasoil Grado 2, el incremento en surtidor sería del 2,6%, unos $25,87.En la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) tiene análisis similares. Directivos de la entidad revelaron a este medio que esperan una suba de alrededor de $30 en la nafta súper y de $20,39 en el Gasoil Grado 2.Para mayo en Cecha calcularon que la suba será de $61,82 para la nafta súper y de $42,07 para el gasoil g2, descontados los biocombutisbles a precios de hoy.Nafta Súper: $969Nafta Premium: $1.164Diésel Premium: $1.240Diésel común: $1.044Ante las reiteradas subas y la caída de ventas, los estacioneros expresaron su preocupación. "La demanda cayó 16% promedio desde diciembre del 2023 a febrero pasado en el país, pero las versiones Premium bajaron hasta 23%", dijo el presidente de la Cecha, Isabelino Rodríguez.En estaciones que de provincias que limitan con otros países que registraron bajas de hasta 25%.Además, esta situación llevó a muchos automovilistas a tomar la decisión de pasarse de nafta Premium a Súper, aunque que no está recomendado sobre todo en los motores que vienen muy comprimidos.Según la Secretaría de Energía de la Nación, en enero último se despacharon en el país 190.719 m3 de nafta Premium, lo que representó una caída del 23% respecto del mismo mes del 2023.La baja fue tan pronunciada que la cantidad de combustible vendido fue inferior incluso a la registrada hace cinco años, en enero de 2019, cuando el parque automotor de la Argentina era 1,5 millones de autos más pequeño.