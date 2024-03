Sector de la construcción estima pérdida de 2.000 puestos de trabajo

En primer lugar, reflejó la difícil situación que atraviesa el sector actualmente: “”.En relación a los factores que generaron esa pérdida de mano de obra, señaló: “”. Esto generó “impacto en el comercio relacionado a la industria de la construcción, donde también ha habido despidos y un montón de cuestiones que han hecho que el empleo vaya cayendo más. Los merenderos y los comedores comunitarios están de alguna manera acompañando a nuestra gente. En otras instancias, la gente tenía la posibilidad de salir a trabajar o encontrarse con un trabajo informal que los acogiera, pero el parate es tan grande que el obrero de la construcción no ha podido encontrar ese espacio”.Por otro lado, opinó cómo espera el futuro de la actividad económica: “”.“Las empresas dimos vacaciones a los empleados, tomamos de alguna manera la posibilidad de hacer suspensiones para no hacer despidos, pero hoy se ha prolongado ese tiempo”, comentó sobre las soluciones que ha brindado.“Entendemos la situación provincial en el cual el gobierno nacional ha cortado el financiamiento de la obra pública y esto está dirigido a obras de gran envergadura que la provincia no podría hacerle frente con fondos propios, y de viviendas que tanto la gente está esperando”, analizó la presidenta.Asimismo, Hereñú explicó: “Como constructores de obras públicas hemos propuesto y hablado mucho con respecto de esta ley. No por estar en contra de la ley, sino que hemos propuesto la manera de desjudicializar los procesos administrativos de la obra pública tienen que ver con crear procesos ágiles y el pago en término de la obra”.Por otro lado, los pagos de las obras ejecutadas en diciembre son en base a trabajos realizados durante el mes de septiembre, sostuvieron desde Camarco. “Entendemos que si se cumplen los contratos no hay judicializaciones posibles. Ha sido el punto de conflicto y donde la Cámara tratamos de poner un punto medio y pedir que estos procesos de pagos se transparenten y agilicen dentro de los tiempos que necesitamos cobrar para sostener el empleo, pagarles a nuestros proveedores, a los empleados, las cargas sociales y los impuestos para seguir generando más trabajo”, especificó.Por el freno de la obra pública, Hereñú profundizó la crisis del sector de la construcción: “Hay muchas empresas que están en una situación delicada, con compromiso de endeudamiento, no solamente con los proveedores sino con los bancos”.“Uno habla con las personas que están relacionadas al sector y en enero tampoco están vendiendo nada. Los corralones también están teniendo un parate. No solo el minorista, sino el mayorista que dependía de la obra pública”, explicó.