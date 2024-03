El gobierno descartó aplicar por decreto una nueva fórmula para subir jubilacion

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó que el Gobierno busque aplicar une nueva forma de actualización de las jubilaciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)."Por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa porque creemos que el debate es algo que se debe dar entre todos los sectores, que debe dar la política", sostuvo el portavoz.En conferencia de prensa, Adorni salió al cruce de las versiones que indicaban que el Poder Ejecutivo recurriría a un decreto para establecer una nueva fórmula de aumento para los haberes jubilatorios.Según explicó el funcionario, "la nueva fórmula probablemente contemple algo elemental: que el jubilado no siga perdiendo contra la inflación como lo viene haciendo no solo desde la última fórmula, sino en los últimos 20 o 25 años"."Cualquier fórmula va a contemplar que no se siga perdiendo poder adquisitivo. Por eso es un tema extremadamente delicado, siempre va a estar en el marco de la restricción presupuestaria y el equilibrio fiscal, que es innegociable. La fórmula jubilatoria va a seguir todas esas lógicas: que no perjudique al jubilado, que cumpla con el equilibrio fiscal y que se discuta por todos los sectores", enfatizó.Las jubilaciones sufrieron un brusco recorte a partir del ajuste fiscal que comenzó a aplicar el Gobierno, que se vio obligado a otorgar un aumento este mes -de 27,18%- y un bono.Así, la jubilación mínima alcanza actualmente los $134.445 y, si se suma el bono de $70.000, llega a $204.445 brutos.