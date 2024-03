Semana Santa: cómo se liquidan los días trabajados en el fin de semana largo

Ejemplo de cálculo:

Estando próximos al fin de semana largo de Semana Santa,y cómo debe abonarse el día al empleado en caso de trabajar.La ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que los feriados nacionales y los días no laborables difieren en su tratamiento. Ahora bien,En el caso de los, la mencionada Ley establece en su art. 167 que el trabajo es opción del empleador, no debiendo abonar ningún extra si se decide trabajar en dichos días.Además, por el decreto 293/2017 el Poder Ejecutivo definió, debiendo coincidir con días lunes o viernes. Estos fines de semana buscan estimular el desplazamiento interno de las personas para así poder descansar e incrementar el turismo., por el contrario, se establecieron por el decreto 106/2023 del Poder Ejecutivo,Para determinar el salario que debe tomarse paradebemos recurrir al art. 155 de la Ley 20.744, referida al, dependerá de si trabaja o no dicho día. En caso deque surge de dividir el salario mensual en 25. Mientras que,, se debe pagar el feriado de acuerdo al importe percibido en la jornada anterior.Un ejemplo para unBásico marzo 2024: $445.901,45Asistencia y puntualidad: $445.901,45 * 8.33% = $37.143,59Zona: ($445.901,45 + $37.143,59) * 5% = $24.152,25Total: $445.901,45 + $37.143,59 + $24.152,25 =Primero determinamos el valor del día normal de trabajo. Tomando comoPlus feriado: $507.197,29 / 25 = $20.287,89$507.197,29 / 30 = $16.906,58$20.287,89 – $16.906,58 =Los $3.381,31 deberán adicionarse al salario mensual delComo segundo ejemplo, si se trabajó el feriado:$507.197,29 / 30 =Los $16.906,58 deberán adicionarse al salario mensual del empleadoEn la práctica,, ya que se considera que el empleado no prestó servicios, no correspondiendo el pago de nada extra. Por lo que, el, publicó