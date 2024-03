Suba de jubilaciones: estudian un plus de 10% para compensar primer trimestre

Economía Cómo quedaría la nueva fórmula jubilatoria que plantea el Gobierno

Política Diputados tratará el proyecto de ley para actualizar jubilaciones por inflación

El Gobierno analiza incluir un adicional del 10% para compensar la inflación del primer trimestre, en una eventual nueva fórmula jubilatoria que regiría desde abril.Así lo indicó el ministro del Interior, Guillermo Francos, al reconocer que el Gobierno podría acordar incorporar. En declaraciones radiales, el ministro no aclaró si ese 10% incluye a los bonos.De este manera, el empalme entre la fórmula del Gobierno anterior, que estaría vigente hasta fin de marzo , y la que regiría a partir del 1° de abril contemplaría, en la versión oficial, la mitad de la inflación de enero 2024 que fue del 20,6%, según el INDEC.Y hacia delanteEs decir, en abril, la inflación de febrero. Pero tampoco aclaran qué tratamiento tendrían los bonos y no habría un recuperación por lo perdido en los últimos años.Con el aumento del 27,18% y el bono de hasta $ 70.000, las jubilaciones y pensiones de haberes mínimos están cobrando en total $ 204.445 brutos. El total se desglosa en $ 134.445 más $ 70.000.Luego en abril se aplicaría el 10% y el IPC de febrero, pero el Ministro Franco no aclaró si esos aumentos se aplicarán sobre los $ 134.445 o sobre los $ 204.445 brutos.Los jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 204.445 percibirán antes de fin de mes el aumento del 27,18% y no cobrarán ningún bono.Un informe difundido por IDESA, uno de cuyos socios fundadores es Osvaldo Giordano, el destituido director de la ANSeS, señala que con relación al promedio histórico de los últimos 30 años "según información oficial, y suponiendo inflación del 15% y 10% para febrero y marzo respectivamente, se observa que en marzo 2024: