Diputados tratará el proyecto de ley para actualizar jubilaciones por inflación

Economía Cómo quedaría la nueva fórmula jubilatoria que plantea el Gobierno

Este miércoles 13 de marzo a partir de las 12 se realizará una Sesión Especial en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de actualización de las jubilaciones propuesto por la Coalición Cívica (CC).La presidencia de la Cámara Baja, a cargo de Martín Menem, comunicó la convocatoria donde se debatirá la iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel López, líder en el recinto de la CC."Proponemos una nueva fórmula jubilatoria que asegure que los haberes sean actualizados mensualmente en función de la inflación comprendiendo en el primer mes de aplicación de la movilidad la variación de precios registrada durante el mes de enero de 2024", plantea el proyecto de la CC.A su vez, para el mes de marzo, la medida prevé que se le otorgue al sector pasivo un 10% adicional "en concepto de pago a cuenta de las prestaciones del mes de abril".Con López, firmaron el proyecto los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, quienes forman parte del la CC que lidera Elisa Carrió.Carrió había cargado contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por considerar que, con sus políticas económicas, quiere bajar el déficit fiscal con el “hambre de los jubilados”.Además, en el mismo posteó en redes sociales, la dirigente política deslizó que el Gobierno retiró el proyecto de Ley Ómnibus del debate parlamentario porque la iniciativa gubernamental iba a sufrir una modificación importante a través de la introducción de una nueva fórmula que beneficiaba a los jubilados.“¿Por qué el PRO y la Libertad Avanza pasaron a comisión la ley? Toto Caputo lo decidió porque después venía una fórmula de ajuste por inflación para los jubilados y es lo que no quiere el señor Caputo”, había explicado Carrió.Esta mañana, el presidente Javier Milei fijó postura con respecto a la actualización de los haberes jubilatorios. Para el mandatario, cualquier “solución de cualquier tema que quieras enfrentar, tiene que respetar el déficit cero” y agregó: “Si se hace una fórmula que genera déficit fiscal hay varios problemas. Te endeudas y le cargas el costo del ajuste a todas las generaciones futuras”.“Si lo financio con emisión monetaria le cargo todo a la gente. Si lo hago con más impuestos, la economía no crece”, sumó el mandatario y finalizó: “La reforma previsional no puede estar escindida de la reforma laboral". Fuente: (Perfil)