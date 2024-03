El dólar blue cayó a niveles de diciembre y los financieros acompañan a la baja

Los dólares continúan la racha bajista en el inicio de la semana luego de un pequeño rebote que tuvieron el viernes, en la primer jornada de marzo.De esta manera continúan achicándose las brechas respecto de un dólar mayorista que sigue con el deslizamiento administrado al 2% mensual.Tras el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, las principales variables económicas han reaccionado favorablemente al llamado a negociación del Presidente a los gobernadores.La propuesta del Pacto de Mayo y la renegociación de la Ley Bases que naufragó durante el verano, en las extraordinarias, fue bien recibida por los inversores y el mercado.Los dólares bajan, el Central sigue comprando y engrosando reservas, los bonos y acciones hoy cotizaron al alza; el Riesgo País bajó a niveles históricos por debajo de los 1.600 puntos, algo que no se veía desde septiembre del 2021.El dólar blue cedió 35 pesos (3,33%) este lunes y se negoció a $985 para la compra y $1.015 para la venta, cayendo por debajo de niveles de diciembre 2023 cuando cerró el año en $1.025 para la venta.La brecha continúa reduciéndose entre la caída de la cotización, y el lento pero continuo deslizamiento de las cotizaciones oficiales.Tras el cierre de hoy, la brecha se ubica en el 20,26% contra un mayorista que ajustó su cotización a $844.En tanto, el dólar MEP cae a $1.028,51, unos $24,95 (2,4%) menos que el último cierre y la brecha esta en el 21,86%. El contado con liquidación siguió la misma lógica y bajó hasta los $1.064,17 (2,4%).El economista Gustavo Ber analizó la jornada de los dólares y sostuvo que "mientras los operadores continúan monitoreando a diario la dinámica de la acumulación de reservas, también siguen de cerca la estrategia sobre el ¨crawling-leg¨ dado que se anticipa que podría requerir una aceleración a corto plazo a fin de evitar una mayor pérdida de competitividad antes de la cosecha.Las mejores expectativas de los operadores han venido desinflando a los dólares financieros, también ante renovadas apuestas al ¨carry-trade¨, aunque niveles ya cercanos a los $ 1.000 podrían actuar como ¨piso¨ psicológico, tal como han venido amagando, dentro de un contexto de elevada nominalidad de fondo".El valor del billete en el Banco Nación es de $863 y en el promedio de los bancos es de $887,6. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.380,80.El Banco Central de la República Argentina compró US$303 millones en la primer rueda de la semana de los US$ 489,198 millones que operó el Mercado.De acuerdo a los datos que aporta el analista financiero Gustavo Quintana, "la de hoy es la mayor compra diaria desde el 12 de enero" y en las dos primeras ruedas de marzo el BCRA acumuló compras por US$ 371 millones.En tanto que desde el 13 de diciembre 2023 totaliza US$ 8.863 millones.Siendo así las reservas brutas del BCRA aumentaron 311 millones de dólares en la jornada y alcanzaron el nivel de US$27.639 millones.