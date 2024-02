La situación de Acindar es “una foto de otras épocas”, dijo intendente

Economía Acindar paralizará sus cuatro plantas de producción de acero en marzo

El intendente de la localidad santafesina de Villa Constitución, Jorge Berti, dijo que la decisión de la empresa Acindar de paralizar por un mes la producción de su planta local por la caída de sus ventas “es una foto de lo visto en otras épocas” en alusión a los años 90 en el país.La medida obedece a la abrupta caída en las ventas, que según fuentes del grupo metalúrgico oscilaría entre un 35 y 40%.Tras expresar su preocupación, Berti dijo a la emisora LT8 de Rosario que “la decisión está tomada. Acindar comunicó que paralizará las plantas por 30 días en todo el país y la más importante está acá en Villa Constitución”.“Esta es la primera de una serie de medidas que ya conocemos en virtud de situaciones que se han vivido en el país", afirmó y al referirse decisiones del Gobierno nacional señaló “hay un slogan que dice que sin industria no hay Nación".Luego agregó que “en este caso todavía faltan algunas medidas que habían decidido tomar con el DNU y la ley ómnibus relacionadas a la apertura indiscriminada de las importaciones"."Si a ese cóctel le sumamos toda esa situación no sólo cerraremos las empresas sino los municipios también, porque va a ser imposible sostener los servicios y pagar salarios”, explicó el intendente de Villa Constitución.Por último, completó que “al no haber consumo ni tributos por parte de las empresas y la comunidad, lo que se viene es una foto de lo que ya hemos visto en otras épocas".