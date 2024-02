Plazo Fijo UVA: cómo funciona la alternativa para resguardar los ahorros

Cómo funciona el plazo fijo UVA

¿Qué significa UVA?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la tasa de interés de un plazo fijo tradicional se mantendrá en torno al 110% anual. De esta manera, se mantiene como una alternativa poco atractiva para resguardar el valor de los ahorros debido a la presión cambiaria y la suba de la inflación que azotan al país desde hace rato.Ante esta situación, y el estancamiento del dólar blue, se dispararon las colocaciones de Plazo Fijo UVA. que crecieron casi un 100 por ciento desde la asunción de Javier Milei como presidente.Los analistas sostienen que, en este contexto de tanta incertidumbre, no hay muchas inversiones que garanticen ese nivel de rendimiento y el empate (o le gane por poquito) a la inflación.Sin embargo, para poder acceder al plazo fijo uva es importante tener que en cuenta que este instrumento fija la obligatoriedad de dejar los pesos inmóviles por 180 días (seis meses), por lo quien apueste por esta herramienta tiene que saber que no necesitará usar ese dinero durante ese plazo.En este complejo contexto, las opciones para un ahorrista conservador, aquel que busca mantener su patrimonio o lograr alguna pequeña renta sin querer asumir mayores riesgos, el plazo fijo tradicional no parece ser la mejor, pese a que en lo que va del año puede contabilizar cierta mejora en términos de dólares, pero enfrenta una importante pérdida en términos de poder adquisitivo.Los depósitos a plazo fijo en UVA se ajustan según la inflación utilizando la fórmula conocida como "UVA+1%". Los inversores depositan un monto mínimo en pesos por un período mínimo de 180 días y máximo de 365 días, cuyo valor se adapta conforme al aumento de la inflación, además de sumarle una tasa del 1% anual.Aunque el sistema comúnmente utilizado hasta ahora sigue una modalidad clásica, existen dos formatos: el tradicional, ampliamente conocido por los ahorradores, y el precancelable. En este último, las condiciones varían según cada banco.Es importante destacar que el valor de las UVA se actualiza diariamente y puede consultarse en la página oficial del Banco Central. Aunque se ha rumoreado que los bancos han solicitado a la entidad desactivar estos plazos fijos debido a su baja rentabilidad y riesgos asociados, ofrecerlos sigue siendo una obligación.El valor UVA, es decir, la Unidad de Valor Adquisitivo, es una medida que equivale a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de vivienda y el Banco Central actualiza su valor según la inflación que publica el INDEC cada mes.Debido a esto, sería más conveniente hacer un Plazo fijo UVA, por sobre el tradicional, cuando hay una aceleración de precios al consumidor.Por otra parte, muchos remarcan una clara dificultad de esta inversión que tiene que ver con el tiempo mínimo que debe mantenerse colocado el dinero en el banco. Fuente: (Crónica)