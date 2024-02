Calendario de Anses: qué prestaciones se cobran esta la semana

Quiénes cobran prestaciones de la Anses en la semana del 26 de febrero al 1 de marzo

La Anses (Administración de Seguridad Social) retoma el abono de sus prestaciones sociales correspondiente a febrero. Según está establecido en el calendario de pagos del segundo mes del año, esta semana, que va del lunes 26 de febrero al viernes 1 de marzo, se abonan las jubilaciones y pensiones superiores, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el Seguro de Desempleo y las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.Las prestaciones que se abonen en marzo contarán con el reajuste trimestral correspondiente que, en esta ocasión, es del 27,18%, respecto de los montos percibidos en febrero.Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos• DNI terminados en 2 y 3: 26 de febrero• DNI terminados en 4 y 5: 27 de febrero• DNI terminados en 6 y 7: 28 de febrero• DNI terminados en 8 y 9: 29 de febreroAsignación por Embarazo• DNI terminados en 9: 26 de febreroSeguro de Desempleo• DNI terminados en 2 y 3: 26 de febrero• DNI terminados en 4 y 5: 27 de febrero• DNI terminados en 6 y 7: 28 de febrero• DNI terminados en 8 y 9: 29 de febreroAsignaciones de Pago Único• Todas las terminaciones de documentos: 5 de febrero al 12 de marzoAsignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas• Todas las terminaciones de documentos: 8 de febrero al 12 de marzoPensiones No Contributivas (PNC)• DNI terminado en 0 y 1: 1 de marzoEn febrero de 2024, las jubilaciones y pensiones mantienen los montos de enero y diciembre, cuando los haberes se habían incrementado en un 20,87% respecto de los percibidos en noviembre. Este aumento se validó para las jubilaciones y pensiones, pero también para las demás asignaciones sociales que distribuye la Anses.Las jubilaciones mínimas quedan en $105.712,61, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá mensualmente, de no mediar cambios en el corto plazo.Además, Anses continua en febrero de 2024 con la entrega de una ayuda económica previsional de $55.000 a quienes perciben una jubilación mínima y a quienes superan esa cifra hasta completar la suma de $160.712,61.El bono “será proporcional para todas las personas que cobren más de la jubilación mínima, lo que significa que un jubilado con un haber de $120.000 cobrará un aumento de $40.000 para alcanzar el monto de $160.712″, señala el organismo previsional.Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes. Para eso, deben seguir los siguientes pasos:• Ingresar a la página de la Anses• Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL• Hacer clic en el botón “Consulta”• Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)