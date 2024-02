Suba del salario mínimo: cuánto cobrarán Potenciar Trabajo y Becas Progresar

De cuánto es el aumento del salario mínimo, vital y móvil



Potenciar trabajo: cuánto cobrarán los beneficiarios en marzo

¿A cuánto aumentan las Becas Progresar?



El Ministerio de Economía, bajo la administración de Javier Milei, confirmó un aumento del 30% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que se implementará en dos cuotas. La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la reunión del Comité de Salario, que no llegó a un acuerdo con los principales gremios, CTA y CGT, que buscaban elevar el salario mínimo a $285.000.Este incremento del 30% en febrero y marzo también impactará en el programa Potenciar Trabajo. La Secretaría de Trabajo, a cargo del Ministerio de Capital Humano, emitirá un laudo para determinar el aumento del SMVM.El aumento se realizará en dos etapas: la primera cuota representará un incremento del 18% - 19%, llevando el salario mínimo por encima de los $180.000, mientras que la segunda cuota, del 11% - 12%, llevará el salario a aproximadamente $202.800 a partir del tercer mes del año.Es importante destacar que la última actualización del salario mínimo fue en diciembre pasado, y a pesar de que el Consejo del Salario debía reunirse para definir las subas de enero, febrero y marzo de 2024, no se convocó ninguna reunión por parte de la nueva gestión.El límite del 30% de aumento responde a la restricción fiscal del Gobierno para evitar un impacto desmedido en las jubilaciones mínimas, el plan Potenciar Trabajo, la AUH y las becas Progresar, vinculadas al monto del SMVM.En cuanto a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, perciben el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Hasta el momento solo recibían $78.000, por que la última actualización fijaba al SMVM en $156.000. CEs importante destacar que Potenciar Trabajo es compatible con la AUH y la Tarjeta Alimentar, debiendo los beneficiarios sumar estos ingresos al calcular sus prestaciones totales.El SMVM influye en cálculos para la fijación de, por ejemplo, los topes de las Becas Progresar, puesto que "los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres SMVM, a excepción de que los y las jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478", de acuerdo con la información publicada en la web oficial del Gobierno.Los estudiantes de educación Obligatoria y Superior, así como beneficiarios de los cursos de formación profesional Progresar Trabajo, los de Progresar entre 16 y 17 años y los de Progresar con hijas o hijos a cargo,No obstante, el beneficiario cobra el 80% del monto de la beca durante la cursada y el 20% restante al certificar regularidad durante el año o curso. En el caso de los estudiantes avanzados/as de nivel superior (terciario o universitario) se cobra el 100% del monto.