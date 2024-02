Entidades agropecuarias rechazaron los derechos de exportación

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) ratificaron su rechazo a los derechos de exportación (DEX) y confiaron en que empiecen a bajar.



"Tenemos la esperanza de lograr un cronograma a partir del cual se empiecen a bajar las retenciones", manifestó hoy el presidente de CRA, Carlos Castagnani, en declaraciones a Radio Perfil.



En esta línea, llamó a "trabajar en pos de dar soluciones a temas puntuales, tanto retenciones como las problemáticas de cada región, que son muy diferentes, puntuales, pero importantísimas para quienes viven en cada una".



Asimismo, Castagnani sostuvo que desde el sector "pretenden ver de qué manera lograr que el Estado no se desfinancie, pero no a costillas de un impuesto arbitrario e injusto", puntualizó.



Recordó además que "desde el Gobierno se dijo que se necesitaba un año para revertir la situación que se encontraron cuando asumieron".



Si bien planteó que "el campo perdió la confianza", aún hay esperanzas para sentarse, "marcar un horizonte e ir al objetivo de retenciones cero".



En línea similar se expresó el presidente de FAA, Carlos Achetoni, durante su participación en la 10º Mesa Nacional del Trigo, reunión que tuvo lugar esta semana en Leones, Córdoba.



"Se dice como una expresión de deseo o como algo que no va a lograrse nunca, pero creo que debe ser una posibilidad real que se retiren los derechos de exportación", afirmó Achetoni en su intervención.



En esta línea, añadió: "Desde FAA proponemos que se retiren (los DEX) desde las primeras toneladas de producción; esta es una buena oportunidad para volver a reafirmarlo esto".



A su vez, reclamó que "año a año se pidió que haya una doble deducción de Ganancias para poder estimular la venta de semillas fiscalizadas igual que a los fertilizantes y así tratar de contribuir a la eliminación de la bolsa blanca y que se potencie a los semilleros".



"Aspiro a que algún día seamos un país normal, que no tengamos retenciones y contemos con el escalonamiento correspondiente del impuesto a las Ganancias porque como defensor y representante de los pequeños y medianos productores quiero que sean parte del circuito productivo y que cada uno aporte lo que le corresponda", concluyó el titular de FAA.



Durante el mismo encuentro el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, planteó que "los derechos de exportación son contraproducentes para el desarrollo local, el crecimiento de la economía y una movilización para tener generación de empleos genuinos".



Por su parte, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales Buenos Aires-La Pampa (Carbap), se mostró preocupado por el incremento de impuestos de "más de 270% y 280%" en algunas localidades bonaerenses, a raíz del recorte de los fondos discrecionales por parte del Gobierno nacional.



"Arrancamos con un incremento en principio de 300% en los impuestos en la provincia de Buenos Aires, algo que vemos con preocupación porque hicimos una acción muy intensa sobre la Legislatura y se logró modificar esto a un 200%, pero han hecho modificaciones de la base imponible y han sacado todos los beneficios que había por pago electrónico y por estar al día", explicó Salaverri en diálogo con Radio Continental.