Dólar MEP tuvo la mayor baja de su cotización en los últimos dos meses

Dólares financieros apuntan a cerrar semana en caída: ¿en qué contexto?

En ese contexto,En tanto,La derrota parlamentaria que sufrió el oficialismo tras el fallido tratamiento de la ambiciosa ley ómnibus en el Congreso golpeó a los mercados y sumió a los inversores en un mar de dudas respecto a la instrumentación de su plan de gobierno.Sin embargo, tras la derrota parlamentaria el Ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en declaraciones a LN+ que "lo que pasó en el Congreso no es dramático. No es un gran problema" y afirmó que "la ley es para todos los argentinos, es para desregular, (...) es para que se pueda desarrollar el sector privado".La propuesta que fue rechazada abarcaba reformas en más de 300 normas y permitía la privatización de empresas públicas y otorgaba poderes especiales al presidente, entre otros puntos. Sin embargo, el oficialismo el miércoles decidió retirar el proyecto, que luego Milei se autoatribuyó: "Yo di la orden"."El motivo por el martes fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque", opinó el mandatario.Por su parte, desde JP Morgan señalaron: "Esta derrota expone los desafíos de gobernabilidad que enfrenta el gobierno y obstruye el ambicioso plan de reducir a cero el déficit fiscal"."Sin un plan claro de la futura agenda legislativa, creemos que este revés aumentará la incertidumbre política y afectará la brecha cambiaria en el corto plazo, lo que tendrá un efecto en las acciones y ADR argentinos", estimó.A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, viernes 9 de febreroA cuánto opera el dólar blue hoy, viernes 9 de febreroEl dólar blue se negoció a $1.115 para la compra y a $1.145,00 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 9 de febreroCotización del dólar cripto hoy, viernes 9 de febreroEl dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.195,01, según Bitso.