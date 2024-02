La siembra de arroz creció 10% en superficie y promete un mejor rendimiento

Con cifras que ascienden a 200.780 hectáreas, el informe conjuntamente elaborado por SIBER, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y otras instituciones relevantes, destaca un avance significativo respecto a la campaña anterior. El impulso de este ciclo agrícola no solo promete un mejor rendimiento, sino que también refleja la resiliencia y la adaptación del sector tras la campaña anterior.Asimismo, expertos del sector ven en este aumento una oportunidad no solo para satisfacer la demanda interna sino también para explorar nuevos horizontes en la exportación de este cereal. La calidad de la producción y la diversificación geográfica son factores clave que podrían abrir puertas a mercados internacionales, consolidando a la Argentina como un actor destacado en la producción de arroz a nivel global.El telón de la campaña arrocera para el ciclo 2023/24 estuvo marcado por “El Niño”, que dejó una huella innegable en todas las regiones del país. Según reveló el informe, los fenómenos asociados a este evento meteorológico provocaron desafíos significativos en la siembra y otras tareas agrícolas esenciales para el cultivo del arroz.Los productores se enfrentaron a retrasos considerables, desafiando el manejo típico de esta gramínea, y se vieron obligados a llevar a cabo resiembras de diversa envergadura para contrarrestar los impactos de este fenómeno climático, explicaron desde SIBER.En el reverso de la moneda, es imperativo recordar que la producción de arroz en Argentina en la campaña 2022/23 alcanzó su punto más bajo en los últimos 13 años, enfrentando un desafiante escenario marcado por factores climáticos adversos.De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), el ciclo anterior registró una producción total de 1.120.235 toneladas, experimentando una significativa disminución del 21%, equivalente a 298.65 toneladas, en comparación con la campaña 2021/22.Finalmente, uno de los factores clave que contribuyó a esta disminución drástica fue la sequía. Durante tres años consecutivos, la región sufrió los efectos de “La Niña”, lo que afectó negativamente las labores de riego y resultó en la pérdida del 9% del área sembrada.Además, la sequía agotó los recursos hídricos, incluyendo las represas que ya no podían funcionar y los cuerpos de agua utilizados para el riego en Corrientes, lo que afectó aún más la producción de arroz.