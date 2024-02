Dejarían de circular monedas en Argentina por emisión de nuevos billetes

El primer mes de gestión de Javier Milei registró una inflación de 25,5%, habiendo alcanzado en el 2023 un 211,4% anual. En este contexto inflacionario, se anunció la incorporación de los nuevos billetes de $10.000 y $20.000.



La emisión de los billetes y monedas de curso legal está a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su calidad de autoridad monetaria de la Nación. Y es la entidad la que informa cuáles son hoy los billetes legales de circulación nacional. En este sentido, se anticipó cuáles podrían ser las monedas que salgan de circulación.



Debido a la alta inflación que hay en el país hace ya un tiempo, en 2022 se presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación para dejar de emitir las divisas menores a dos pesos argentinos, incluyendo las de $1 y los centavos, que ya la gente no suele utilizar.



En su momento, el escrito que armó el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, manifestaba: “Se ha llegado al punto en que las monedas con valor nominal inferior a $5 pesos, se venden en la informalidad, por valores hasta tres veces mayores por su peso y valor en cobre, que por su nominalidad”.



El texto que llegó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversión agregaba: "El Banco Central de la República Argentina no pondrá en circulación monedas de baja denominación hasta tanto la inflación anual de precios al consumidor medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) no sea inferior al 10% (diez por ciento)". En este sentido, no debería descartarse la posibilidad de que se retome esta propuesta teniendo en cuenta la alta inflación registrada y la esperada por el Gobierno para los próximos meses. Billetes $10.000 y $20.000: cuándo comienzan a circular Se estima que el Banco Central ponga en circulación los nuevos billetes en junio de 2024. Esta medida anunciada en el primer mes de gestión del presidente Javier Milei busca "facilitar las transacciones entre usuarios, hacer más eficiente la logística del sistema financiero y reducir los costos de adquisición". Cuáles son las monedas que siguen en circulación en Argentina A pesar que hubo varios intentos para sacar de circulación algunas monedas, todavía siguen todas vigentes, incluso las de 1 y 5 centavos, según el Banco Central de la República Argentina. Aunque hace tiempo no se utilizan en la vida diaria debido a que carecen de valor a causa de la inflación.



1 centavo

5 centavos

10 centavos

25 centavos

50 centavos

1 peso Árboles de la República Argentina

1 peso

1 peso Bicentenario de la Primera Moneda Patria

1 peso Serie del Bicentenario

2 pesos Árboles de la República Argentina

2 pesos

5 pesos Árboles de la República Argentina

10 pesos Árboles de la República Argentina

(Ámbito)