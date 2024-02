Impulsan la siembra de Carinata como cultivo de cobertura en Entre Ríos

Desde la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) promueven la siembra de Carinata como cultivo de cobertura, ya que es muy resistente y tiene mucha inserción en los mercados, porque su aceite se utiliza para biocombustible aeronáutico, contó el delegado de la institución en la Región Centro, Edgardo Schneider.



En la campaña pasada se sembró 70.000 hectáreas de Carinata en Argentina, de las que 20.000 fueron en Entre Ríos. Ahora, el objetivo es llegar al millón de hectáreas, apuntó Schneider.



En ese sentido, el vocal titular de ACA, explicó que están promoviendo cultivo en la región “porque tiene muchas ventajas agronómicas y porque al tratarse de un producto para la fabricación de biocombustibles no tiene techo en el mercado, ya que el pacto verde promueve la reducción de la cantidad de combustibles fósiles que la industria aeronáutica hoy día necesita”.



La Carinata “es un cultivo relativamente nuevo en Argentina, pero desde hace muchísimos años que en Europa y en América del Norte se está desarrollado”, señaló el cooperativista, quien precisó que los beneficios que ofrece este cultivo agronómico “es que requieren de muy poca agua (200 milímetros, contra 400 que demanda el trigo); el ciclo de invierno es corto (entrega los lotes entre 30 a 45 días antes que el trigo); y permite un eficaz un control de malezas, ya que entrega los lotes limpios, por ser una especie de plantas muy altas (hasta 1,80 metros de altura)”.



Además, destacó que la Carinata “no compite con el trigo, ya que su aceite no es comestible, por lo tanto, se utiliza para combustible de avión y esto reúne todos los requisitos del pacto verde que firmaron las naciones hace ya tiempo a través del cual se apunta a los biocombustibles que provengan de zonas no favorables y de productos no comestibles”.



“Hay un mercado que no tiene techo internacionalmente, por lo que hay que aprovecharlo ya que la industria aeronáutica necesita millones y millones de litros”, subrayó Schneider, quien precisó que en la Región Centro ACA comercializa la semilla certificada por medio de Nuseed. (AIM)