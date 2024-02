Sueldos de empleados públicos cayeron un 20,2% durante el 2023

Foto: Archivo

El índice de salarios que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que los sueldos subieron en promedio 152,7%, entre los privados, públicos y no registrados, durante todo 2023 mientras que la inflación anualizada se ubicó en 211,4%.



Los sueldos públicos subieron 148,6% mientras que los privados avanzaron 165,8%, esto da una caída real del salario de 20,2% y 14,7%, respectivamente, según informó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.



En tanto, los empleados no registrados tuvieron aumentos de 115,3% en el año pasado y quedaron fuertemente retrasados frente a la inflación. Los salarios subieron su mayor caída mensual, superior a la de la crisis de la convertibilidad En diciembre, el índice de salarios mostró un avance de 11% en el sector privados y un 5,5% en el sector público. De esta manera, según estimó Campos, los sueldos cayeron 11,5% para los empleados privados y 15,9% para los públicos. En ese sentido, el coordinador del Observatorio del Derecho Social lo catalogó como una "masacre" al bolsillo de los trabajadores.



Además, los empleados no registrados tuvieron un aumento de salarios de 7,6% en el último mes del 2023, quedando muy por debajo de la inflación del 25,5%, que se aceleró producto de la devaluación del 54% del peso.