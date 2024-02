Plazo fijo: Cuánto se gana si se invierte desde $100.000 a $1.000.000 a 30 días

El paso a paso para invertir en un plazo fijo

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo en febrero de 2024 posee una tasa de interés nominal (TNA) de 110%, por lo que si decidieras invertir $200.000 a 30 días tendrás una rentabilidad de $18.082,19 y una devolución total a percibir de $218.082,19 una vez terminado el tiempo estipulado en la inversión.Por otro lado, si invirtieras a 60 días tendrías una retribución a tu favor de $36.164,38 y una devolución total de $236.164,38 cuando finalicen los dos meses.Comenzá comparando las diferentes ofertas de plazo fijo disponibles en varios bancos o entidades financieras. Considerá la tasa de interés, el plazo (duración del depósito) y la confiabilidad de la institución.Decidí cuánto dinero estás dispuesto a invertir y por cuánto tiempo. Recordá que durante el plazo del depósito, no podrás utilizar ese dinero.Una vez decidido, necesitás una cuenta abierta en ese banco o entidad financiera para poder realizar la operación.Una vez que hayas elegido la entidad y el producto, deberás completar el proceso de inversión. Esto generalmente se realiza por home banking en la sección de inversiones.Realizá el depósito del monto que deseás invertir en el plazo fijo. Esto se puede hacer mediante una transferencia bancaria, un depósito en efectivo o desde tu cuenta bancaria, si ya tienes una con esa entidad.Una vez realizado el depósito, la entidad financiera te proporcionará una confirmación de la inversión, que incluye detalles como la tasa de interés, el monto total, el plazo y la fecha de vencimiento.Durante el plazo fijado, tu dinero estará invertido y no podrás acceder a él. Al llegar la fecha de vencimiento, la entidad financiera te devolverá el monto original más los intereses ganados.Al finalizar el plazo, podés elegir renovar el plazo fijo por otro período o retirar el dinero. Si decides renovar, asegúrate de revisar la nueva tasa de interés y condiciones ofrecidas.Un plazo fijo es una manera de invertir en los bancos o entidades financieras en donde el usuario deposita el dinero que desea por un tiempo determinado a una tasa de interés fija.Durante este período, conocido como el plazo, el dinero no puede ser retirado sin incurrir en penalizaciones. Al final del plazo, el inversor recibe el monto original más los intereses generados.Los plazos fijos son considerados una inversión de bajo riesgo, ya que la tasa de interés y el retorno están garantizados por la entidad financiera, aunque en la Argentina hay que estar atentos a si es superior la tasa a la inflación mensual o no.Están destinados a inversores conservadores, que quieren tener esta renta asegurada y no pasar por la volatilidad del mercado.Cuánto se gana a 30 días, si se invierte desde $100.000 a $1.000.000Una inversión de $100.000 rinde $9.041,10 en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $109.041,10.Una inversión de $300.000 rinde $27.123,29 en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $327.123,29.Una inversión de $400.000 rinde $36.164,38 en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $436.164,38.Una inversión de $500.000 rinde $45.205,48 en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $545.205,48.Una inversión de $600.000 rinde $54.246,58 en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $654.246,58.Una inversión de $700.000 rinde $63.287,67en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $763.287,67.Una inversión de $800.000 rinde $72.328,77 en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $872.328,77.Una inversión de $900.000 rinde $81.369,86 en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $981.369,86.Una inversión de $1.000.000 rinde $90.410,96 en un plazo fijo de 30 días. El monto total al final es de $1.090.410,96. (Todo Noticias)