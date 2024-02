ANSES: Fecha de cobro de jubilados y pensionados y detalles del pago del bono

Beneficiarios del bono

El jueves 8 de febrero, comenzaron los pagos de ANSES para los jubilados y pensionados que no superen los haberes mínimos. LDurante este mes, los montos serán los mismos que en el mes anterior, ya que la próxima actualización por movilidad será en marzo.En enero, las jubilaciones y pensiones habían aumentado un 20,87% en comparación con noviembre.DNI terminados en 1: 9 de febreroDNI terminados en 2: 14 de febreroDNI terminados en 3: 15 de febreroDNI terminados en 4: 15 de febreroDNI terminados en 5: 16 de febreroDNI terminados en 6: 19 de febreroDNI terminados en 7: 20 de febreroDNI terminados en 8: 21 de febreroDNI terminados en 9: 22 de febreroDNI terminados en 0 y 1: 23 de febreroDNI terminados en 2 y 3: 26 de febreroDNI terminados en 4 y 5: 27 de febreroDNI terminados en 6 y 7: 28 de febreroDNI terminados en 8 y 9: 29 de febreroLa jubilación mínima se fija en $105.712,61, monto que recibirán alrededor del 65% de los beneficiarios del régimen general, salvo cambios a corto plazo.En cuanto al bono previsional de febrero, ANSES otorga una ayuda económica de $55.000 a quienes reciben una jubilación mínima y a aquellos que, sumando este bono, no superen un total de $160.712,61. El bono se ajusta proporcionalmente para quienes reciben más de la jubilación mínima.A las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.Las personas beneficiarias de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.Este bono se establece en respuesta a la difícil situación socioeconómica del país, especialmente afectando a los adultos mayores con menores ingresos, según el decreto 116/2023.Los jubilados que alcanzaron su jubilación con 30 años de aportes efectivos, sin necesidad de moratoria ni Plan de Pago de Deuda Previsional, recibirán un complemento hasta alcanzar el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, equivalente a $22.207.