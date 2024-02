La actividad industrial bajó 1,8% el año pasado y la construcción el 3%

La actividad industrial retrocedió a lo largo del año pasado el 1,8% mientras que el sector de la construcción bajó 3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre la producción fabril mostrara un descenso del 12,8 respecto a igual mes del 2022 y del 5,4% en comparación a noviembre.



En tanto, en el sector de la construcción, el último mes del año pasado registró una baja del 12,2% en relación a diciembre del 2022 y del 8,8 % en comparación a noviembre.



El rubro Alimentos y Bebidas presentó durante todo el año pasado una baja del 3,6%, donde se destacó la caída del 24,3% en el segmento de “Molienda de oleaginosas”, debido a la menor producción de soja por la sequía.



La producción de Madera, papel, edición e impresión cayó el 2,9%; sustancias químicas 2,7%, con una merma superior al 11% en la elaboración de agroquímicos; Maquinaria y equipos 5,5%; Minerales no metálicos, vinculados a la construcción, retrocedió 2%; Otros equipos y aparatos 6,2%; la elaboración del tabaco bajó 0,6%; Muebles y colchones 0,5%; y Productos de Metal 0,1%;



Por contrapartida, la refinación del petróleo subió 5%; Equipos de Transporte 4,6%; la producción automotriz 3,7%; textiles aumentó el 1,1%; la elaboración de prendas de vestir de cuero y calzado el 2,7%; caucho y plástico 1,3%; metálicas básica 0,2%.



El Indec también realizó una encuesta sobre las expectativas que tienen los industriales para el primer trimestre del año.



El 49,4% de los entrevistados anticipó que la demanda interna bajará hasta marzo inclusive, contra solo un 13,1% que prevé un aumento, mientras que el restante 37,5% de los entrevistados no anticipó mayores variantes.



En lo que hace a las exportaciones, el 23,8% de los consultados por el Indec anticipó un crecimiento, frente a un 18,3% que consideró que habrá un retroceso hasta marzo inclusive, mientras que el 57,9% no prevé mayores variantes.



En cuanto a la necesidad de importaciones para este período el 34,7% consideró que disminuirá, el 17% anticipó un incremento, y el 48,3% que no habrá cambios.



En este marco, el 13,4% de los consultados estimó que disminuirá la dotación de personal, contra solo un 4,3% que anticipó un aumento, mientras que el restante 82,3% no previó cambios.



En cuanto al sector de la construcción, se observaron subas en el acumulado durante 2023 del 8,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 3,6% en pinturas; 3,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 0,6% en hormigón elaborado.



Mientras tanto, se registraron bajas de 11% en artículos sanitarios de cerámica; 9,8% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,1% en asfalto; 7,6% en ladrillos huecos; 7,4% en yeso; 6,6% en cales; 6,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; 3 % en cemento portland; y 1,2% en placas de yeso.



En cuanto a las expectativas del sector, entre los que realizan principalmente obra privada, el 40,8% anticipó que la actividad disminuirá durante el primer trimestre, contra solo un 6,1% de los encuestados por el Indec que anticipó una mejora, mientras que el restante 53,1% no anticipó mayores cambios.



En tanto, entre los que realizan obra púbica, el 77,4% estimó que la actividad disminuirá, frente al 2,8% que consideró que habrá un incremento, mientras que el 19,8% no anticipó cambios.