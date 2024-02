El Gobierno dispuso aumento del 120% en el precio mayorista de la electricidad

El Gobierno fijó un aumento de hasta el 120% del precio mayorista de la electricidad, que impactará en la tarifa final de los usuarios residenciales de mayores ingresos.A través de la Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial,La decisión, que apunta a reducir los aportes del Tesoro Nacional al servicio, impactará solo en usuarios residenciales del Nivel 1, que renunciaron o no pidieron subsidio, que representan cerca de un tercio del total de los hogares.Además, según lo dispuesto,de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor", de acuerdo con el texto oficial.Esa medida se mantendrá "hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor", una vez que se oficialice la Canasta Básica Energética.Energía dispuso que para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril se van a establecer nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref), Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE) y Precio Estabilizado del Transporte (PET).De esta manera el precio Potref y el PEE sin subsidio para el Nivel 1 pasará a ser de $ 46,018 por kwh en hora pico (un aumento del 124,85% respecto de los valores vigentes entre noviembre de 2023 y enero de 2024), de $ 44,401 en hora resto (117,01%) y de $ 43,473 en hora valle (112,54%).De esos porcentajes no puede inferirse un traslado determinado a la tarifa final, si se tiene en cuenta que aún faltan aprobar los ajustes al Valor Agregado de Distribución (VAD) y de transporte, luego de las audiencias realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el 26 y el 29 de enero.En los considerandos de la Resolución, el Poder Ejecutivo acusó al Gobierno anterior de "no, a la par que dio señales incorrectas para el consumo que dejó de lado un uso responsable o adecuado acorde al costo real de abastecimiento en el MEM".En ese sentido,