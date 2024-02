Empleo: se espera el número más bajo de contrataciones en los últimos 3 años

El 65% de los especialistas en recursos humanos tiene planificado tomar nuevos colaboradores a lo largo del año en Argentina pero 6 puntos porcentuales menos que en 2022 y 10 puntos por debajo que en 2021, según el estudio Balance 2023 y Expectativas 2024 de la consultora Bumeran.



El resultado que arrojó el estudio para la Argentina se posicionó por encima de la proyección de Chile -54%- y por debajo de Perú (71%), Ecuador (67%); y Panamá (65%).



El informe destacó que la incorporación planificada de nuevas personas trabajadoras en Argentina es la más baja desde que se realiza el estudio.



En 2022, el 71% de los expertos en recursos humanos planeaba contratar nuevos talentos; mientras que en 2021 el 75% lo planificaba.



Ante la consulta de quienes planean incrementar su planta de recursos humanos en Argentina, el 32% proyecta incrementarla un 10%; el 26% considera hacerlo un 5%; y el 15% planifica ampliarla un 15%.



Balance 2023 y Expectativas 2024 es un estudio regional de la consultora en el que participaron 254 especialistas en recursos humanos y 20476 personas trabajadoras.



Al respecto de la reducción de personal, un 28% de los consultados manifestó que lo implementaría, posicionándose en el número más bajo de la región, Ecuador proyecta reducirla el 45%, Perú el 33%, Chile el 31% y Panamá el 29%.



Consultados al respecto de la magnitud de las reducciones de recursos humanos un 33% de las organizaciones reduciría un 20%, un 33% disminuiría un 5%, el 22% lo haría de más del 30% y un 11% implementaría un achicamiento del 30%.



El 34% de los especialistas en recursos humanos y el 45% de las personas trabajadoras no saben cómo será la situación del mercado laboral en Argentina durante el 2024



"Estamos en un momento de transición entre modelos económicos y de estado muy diferentes. Se espera que se definan una gran cantidad de reformas que van a impactar directa e indirectamente en el mundo laboral y, sin duda, en los próximos días nuevas medidas se van a sumar a este panorama de cambio", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.



Además, estimó que "aún no hay certezas respecto al rumbo que pueda tomar el 2024 en materia de empleo", completó Barni.



Por último, un 34% de los consultados no pudo especificar si su proyección para 2024 es positiva o negativa, un 28% cree que el mundo laboral en el nuevo año será peor, el 19% que se mantendrá igual y el 18% considera que va a mejorar