Coparticipación: Entre Ríos perdió más de 11.000 millones de pesos

Según un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), cada habitante de la Argentina habría perdido unos 6 mil pesos por menores envíos del Gobierno nacional a las provincias. En Entre Ríos, la cifra promedio fue superior y alcanzó los 8 mil pesos menos per cápita.





De acuerdo a los detalles brindados por el informe publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la caída de la coparticipación habría llegado al 12 por ciento en enero.



“La caída mensual de ingresos de las provincias más CABA del mes de enero, con la información disponible al día 29, a precios de hoy, sería de $277.000 millones. En términos per cápita, serían unos $6.000 por habitante promedio del país”, señala el informe.



Esto se traduce en la pérdida de un promedio de 6 mil pesos por cada habitante de la Argentina por menores envíos del Gobierno nacional a los gobernadores, con quienes se mantiene una fuerte disputa por los recursos del impuesto PAIS.



En Entre Ríos la pérdida per cápita fue superior al promedio nacional, ya que se calcula que alcanzó los 8.132 pesos. Es decir, que durante el primer mes del año nuestra provincia recibió un total de 11.774 millones de pesos menos.



Según el reporte, las jurisdicciones más afectadas serían Buenos Aires, Salta y Misiones; mientras que las con menor caída serían CABA, La Pampa y San Luis. (APFDigital)