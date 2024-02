Marcada caída del precio del petróleo a pesar de la menor producción de la OPEP

El precio del barril de petróleo se contrajo en Nueva York durante la primera jornada de febrero, en un contexto en el que los inversores evalúan informes sobre una menor producción de las naciones nucleadas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un incremento en los inventarios en los Estados Unidos y menor tensión en Oriente Medio.



El barril de la variedad WTI cayó 2,5% y se negoció en 74 dólares; mientras que el tipo Brent bajó 2,1% y cerró en 78,80 dólares, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).



La producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó en 490.000 barriles diarios el mes pasado a un nivel de 26,57 millones de barriles diarios, según una encuesta realizada por la agencia Bloomberg.



Las cifras de la encuesta excluyen a Angola, que abandonó la OPEP el 1 de enero después de 16 años de membresía, tras una disputa sobre su cuota.



Aproximadamente la mitad de la reducción provino de Irak y Kuwait y alrededor de una cuarta parte de la caída se debió a las interrupciones en Libia, que no forma parte de los recortes previstos.



La producción general sigue estando varios cientos de miles de barriles diarios por encima del límite colectivo, ya que Irak y los Emiratos Árabes Unidos producen más que sus cuotas.



La OPEP y sus aliados se comprometieron a aplicar restricciones adicionales a la producción este trimestre -además de las reducciones realizadas el año pasado- a medida que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desacelera y los suministros rivales, encabezados por Estados Unidos, continúan aumentando.



La Agencia de Informaciones de la Energía (EIA) dijo que los inventarios en ese país habían aumentado en 1,3 millones de barriles durante la semana pasada y totalizan 491 millones de barriles.



Mientras tanto, delegados de la OPEP+ deslizaron hoy que los miembros del grupo planean decidir a principios de marzo si se extenderán los recortes de producción hasta el segundo trimestre. La alianza había prometido restricciones adicionales de aproximadamente 900.000 barriles diarios para ese período a medida que el crecimiento de la demanda global se desacelera y los suministros rivales continúan aumentando.



En cuanto al conflicto en Oriente Medio, la cadena catarí Al Jazeera informó que Israel había aceptado un alto el fuego, pero luego eliminó esa publicación y ahora dice que Hamás recibió la propuesta "en una atmósfera positiva".



Por su parte, la agencia Bloomberg reportó que las negociaciones estaban en las primeras etapas y no se espera ningún avance en los próximos días.



Las consecuencias de la guerra en Israel y Gaza, en particular las interrupciones en el transporte marítimo en el Mar Rojo, han estado entre los factores clave que impulsaron los futuros del crudo al alza este año.



Los contratos de futuros de gas natural para entrega en marzo bajaron 2,9% y se negociaron en 2 dólares por millón de BTU.



Finalmente, el oro subió 0,2% y se pactó en 2.072 dólares por onza.