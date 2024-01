Jubilaciones y beneficios de ANSES: confirman el calendario completo de febrero

Calendario de pagos ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitará esta semana el calendario de pagos de febrero 2024. Incluirá las liquidaciones para jubilados y pensionados con bono, Pensiones No Contributivas (PNC), entre otras pautas.En tanto, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y las madres pensionadas de siete hijos cobrarán el Programa Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) con una suba del 100%.El bono anunciado por ANSES será para los titulares de pensiones menores o de hasta $ 105.712,61 en febrero. El objetivo es que ninguna persona acceda a un ingreso menor a los $ 160.000.-Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);-Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC),-Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).La Prestación Alimentar (exTarjeta Alimentar) está destinada a las madres de 7 hijos que cobran Pensión No Contributiva (PCN) y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de hasta 14 años y discapacidad sin límite, y también por Embarazo (AUE) a partir de los tres meses.-Familias con un solo hijo: pasa de $ 22.000 a $ 44.000;-Familias con dos hijos: pasa de $ 34.500 a $ 69.000,-Familias con tres hijos o más: pasa de $ 45.500 a $ 91.000.DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de febreroDNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de febreroDNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de febreroDNI terminados en 6 y 7: martes 6 de febreroDNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de febreroDNI terminados en 0: jueves 8 de febreroDNI terminados en 1: viernes 9 de febreroDNI terminados en 2: miércoles 14 de febreroDNI terminados en 3 y 4: jueves 15 de febreroDNI terminados en 5: viernes 16 de febreroDNI terminados en 6: lunes 19 de febreroDNI terminados en 7: martes 20 de febreroDNI terminados en 8: miércoles 21 de febreroDNI terminados en 9: jueves 22 de febrero