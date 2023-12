Prevén una baja en el precio de la carne tras la caída en las ventas

Tras la fuerte suba que tuvo en los primeros 15 días de diciembre, el precio de la carne comenzó a retroceder y esta semana se espera que siga una tendencia a la baja. Desde el sector afirmaron que el único motivo es que el público no convalidó los incrementos ante la pérdida del poder adquisitivo que está provocando la inflación.“El precio de la carne tuvo variaciones muy importantes porque en el pasado estuvo planchado por la gran seca que hubo por el fenómeno meteorológico La Niña y fue mucha la oferta porque en los campos no había pasturas suficientes. Después vino la economía, que en nuestro país es errática y causa de los cambios desde julio a la fecha, el precio comenzó a actualizarse”, analizó a Elonce representante de CONINAGRO en la Mesa Nacional de la Carne, Gonzalo Álvarez Maldonado. De acuerdo a lo que evidenció el dirigente y productor, “el cambio económico abrupto hizo que algunos eslabones de la cadena tomaran sus precauciones y algunos fueron desmedidos”.“En los mercados de hacienda nacionales o en los remates-ferias privados del interior, los precios bajaron hasta más de un 30% debido a la sobreoferta en los mercados de hacienda por la creciente de los ríos que afectó al ganado en pie en las islas; y en la provincia de Buenos Aires ya comenzó a reflejarse esa baja en las promociones por las Fiestas”, confirmó Álvarez Maldonado al reconocer que, “en las provincias del interior, esa baja va más retardada”.“El pueblo es soberano y el precio de la carne está llegando hasta donde da el bolsillo y el bolsillo no está dando para más como para que haya mayores aumentos, por eso las retracciones de precios que vimos en provincia de Buenos Aires serán reflejadas en el interior; y lo mismo debería ocurrir en las carnes alternativas”, refirió el representante de CONINAGRO.Al anunciar que “debería bajar el precio de la carne en todos los cortes”, Álvarez Maldonado recomendó “reservar carne porque a mediados de enero en adelante habrá faltante”. “La baja del precio debería ser similar al porcentaje registrado en el ganado en pie, pero ocurre que en la cadena de valor hay algunos traviesos que siempre se quedan con algún dinerillo por las dudas”, disparó y, si bien bregó por el control de precios por parte de los organismos estatales, reconoció que la política que eligió el pueblo es de liberación.